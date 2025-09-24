Новый генеральный прокурор России Александр Гуцан, назначенный указом президента Владимира Путина, принес присягу в Совете Федерации. Ранее сенаторы в ходе консультаций по представлению главы государства единогласно одобрили его кандидатуру. Чем известен Гуцан — в материале RTVI.

В поддержку Гуцана высказались 155 сенаторов, голосовавших против и воздержавшихся не было, уточняет РБК.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторы рассматривают кандидатуру человека с «огромным опытом», который прошел все служебные ступени прокуратуры, передает ТАСС.

Как она отметила, после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета Гуцан около 30 лет проработал в системе ленинградской прокуратуры. Начав стажером, он дорос до заместителя генпрокурора и прослужил на этом месте 10 лет.

«Как вы понимаете, мы рассматриваем кандидатуру не паркетного генерала, а человека, который снизу прошел системы прокуратуры, и понятно, что это рабочий, земной, огромный опыт», — заключила Матвиенко.

Сам Гуцан, выступая перед сенаторами, призвал «активизировать системный диалог между органами прокуратуры и региональными законодательными собраниями и органами местного самоуправления».

Он пояснил, что прокуратура «располагает уникальной информацией» и видит, где законы работают, а где создаются проблемы и злоупотребления. Поэтому он считает важным проводить совместную экспертную оценку законодательных инициатив еще на стадии их подготовки, чтобы предупреждать риски.

«Речь идет не о вмешательстве, а, по большому счету, о профессиональном правовом участии, чтобы минимизировать случаи, когда принимаются законы о противоречии федеральному законодательству Конституции РФ», — заявил Гуцан.

Отвечая на вопросы сенаторов, он также пообещал, что прокуратура усилит надзор за защитой бизнеса, в том числе от случаев незаконного уголовного преследования с целью устранить конкурентов.

Сокурсник Медведева и Чуйченко: биография Гуцана

Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в Ленинградской области. С 1978 по 1981 год проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

После армии окончил юридический факультет ЛГУ (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). На одном курсе с ним учились Дмитрий Медведев, который сейчас является зампредом Совбеза России, Константин Чуйченко, ныне возглавляющий Минюст, и Николай Винниченко, занимающий пост заместителя генпрокурора.

После получения диплома с 1987 года устроился стажером в прокуратуру Ленинграда, вскоре был назначен прокурором местного отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел.

С 1989 по 1992 год работал помощником прокурора Ленинграда (затем Санкт-Петербурга) по надзору за следствием в органах госбезопасности. С 1992 по 2000 год служил в отделе по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, занимая последовательно должности прокурора, старшего прокурора и начальника отдела.

С 2000 по 2005 год был помощником заместителя генерального прокурора России по особым поручениям, работая по месту дислокации управления генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе.

С января 2005 года по апрель 2007-го был заместителем директора Федеральной службы судебных приставов, которую тогда возглавлял его сокурсник Николай Винниченко. С апреля 2007 года по февраль 2018-го занимал пост заместителя генпрокурора России Юрия Чайки.

С 7 ноября 2018 года и до последнего времени Гуцан был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, сменив в этой должности Александра Беглова, назначенного губернатором Санкт-Петербурга.

Александр Гуцан имеет звание заслуженного юриста России. Состоит в Совете при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Является действительным государственным советником I класса. Среди наград имеет орден Почета и орден Дружбы, в 2025 году был также отмечен благодарностью президента Владимира Путина.