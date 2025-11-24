Последняя неделя осени в Москве и Подмосковье принесет небольшие морозы и гололед, но прихода полноценной зимы пока ждать не стоит. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, существенных осадков на этой неделе в столичном регионе ожидать не стоит, кроме среды, 26 ноября.
«Температура воздуха во вторник ночью будет еще отрицательная — до минус 2 градусов, а по области до минус 4 градусов. Поэтому у нас еще местами будет формироваться гололедица за счет прошедших осадков. Но уже 25 ноября существенных осадков не ожидается, дневная температура в Москве будет положительная — до плюс 2 градусов», — сказала Позднякова.
В среду, 26 ноября, возможен дождь, а ночью в некоторых районах столичного региона может выпасть снег, рассказала собеседница RTVI. Днем температура поднимется до 2—3 градусов тепла, а ночью будет около нуля.
Четверг, добавила Позднякова, будет самым теплым днем на этой неделе.
«Ночная температура будет с положительной аномалией — от нуля до плюс 5 градусов. Дневная температура — плюс 2-7 градусов», — сообщила эксперт.
Но уже в пятницу, 28 ноября, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, и температура снизится, отметила Позднякова.
«Существенных осадков мы с ним не ожидаем, но понижение температуры произойдет — в течение суток температура воздуха будет около нуля градусов», — сказала она.
Синоптик добавила, что в субботу осадков не ожидается, днем будет около нуля градусов, ночью похолодает до минус 1—6 градусов.
«Вот такая погода, еще совсем не напоминающая нам зимнюю, сохранится до конца ноября. Так что пока зимы не видно. <…> Температура воздуха остается практически до конца ноября существенно выше климатической нормы, аномалия будет в пределах 4—5 градусов», — заключила Позднякова.