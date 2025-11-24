Последняя неделя осени в Москве и Подмосковье принесет небольшие морозы и гололед, но прихода полноценной зимы пока ждать не стоит. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, существенных осадков на этой неделе в столичном регионе ожидать не стоит, кроме среды, 26 ноября.

«Температура воздуха во вторник ночью будет еще отрицательная — до минус 2 градусов, а по области до минус 4 градусов. Поэтому у нас еще местами будет формироваться гололедица за счет прошедших осадков. Но уже 25 ноября существенных осадков не ожидается, дневная температура в Москве будет положительная — до плюс 2 градусов», — сказала Позднякова.

В среду, 26 ноября, возможен дождь, а ночью в некоторых районах столичного региона может выпасть снег, рассказала собеседница RTVI. Днем температура поднимется до 2—3 градусов тепла, а ночью будет около нуля.

Четверг, добавила Позднякова, будет самым теплым днем на этой неделе.

«Ночная температура будет с положительной аномалией — от нуля до плюс 5 градусов. Дневная температура — плюс 2-7 градусов», — сообщила эксперт.

Но уже в пятницу, 28 ноября, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, и температура снизится, отметила Позднякова.

«Существенных осадков мы с ним не ожидаем, но понижение температуры произойдет — в течение суток температура воздуха будет около нуля градусов», — сказала она.

Синоптик добавила, что в субботу осадков не ожидается, днем будет около нуля градусов, ночью похолодает до минус 1—6 градусов.