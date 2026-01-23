В поселке Березовка 10-летняя девочка погибла под завалами снега. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 23 января на улице Совхозная. По версии следствия, девочка играла у соседнего дома и рыла тоннель в большом сугробе. В это время «верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход», ребенок не смог выбраться самостоятельно и погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109).

По информации Mash, рядом не было никого, кто смог бы помочь. Baza пишет, что родители забили тревогу, когда дочь не вернулась с прогулки. «Они обнаружили ее вещи около сугроба и откопали ребенка, но было уже поздно», — сообщает телеграм-канал.

Судмедэксперт Ирина Васина (имя изменено), беседуя с Krsk.aif.ru, предположила, что девочка погибла из-за того, что ее «раздавило снегом».

«В такой ситуации наступление смерти было по причине снега, который давил на грудную клетку, мешая совершать дыхание. Это и привело к асфиксии», — отметила она.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс Погода», сейчас в Красноярске -27 градусов (ощущается как -32), осадков не ожидается. Гидрометцентр, в свою очередь, предупредил о морозном тумане и гололедице. По его данным, местами могут наблюдаться низкие температуры до -35 днем и -45 ночью. В краевом МЧС в связи с этим призывали жителей уделять детям пристальное внимание.

21 января пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщила, что спасатели вызволили из сугроба 10-летнего мальчика. Он провалился под снег у цокольного этажа многоэтажного дома. По оценке отряда, школьник не пострадал, но испугался. Помощь медиков ему не понадобилась.