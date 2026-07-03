Прокуратура просит назначить наказание в виде лишения свободы до трех лет врачу из Новочеркасска по делу о гибели 27-летней роженицы. Об этом пишет «КП-Ростов-на-Дону».

В начале апреля мать пятилетнего сына, ожидавшая второго ребенка, поступила в местный роддом. Ожидалось, что роды пройдут с эпидуральной анальгезией, при которой препарат вводится рядом со спинным мозгом.

Роженица написала своей подруге, что врач ввел четыре дозы препарата, однако, несмотря на это, боль становится невыносимой. Вечером 5 апреля супруг приехал в больницу, где узнал, что его дочь появилась на свет путем кесарева сечения, а жену в бессознательном состоянии направили в клинику Ростова-на-Дону.

Родственники рассказали, что у женщины четыре раза останавливалось сердце, а вечером 7 апреля она умерла, не приходя в сознание. Первая экспертиза показала, что смерть наступила в результате острого дегенеративно-дистрофического поражения центральной и периферической нервной системы.

Причиной стало попадание транексамовой кислоты в спинномозговую жидкость, это привело к кардиогенному шоку и полиорганной недостаточности. По словам адвоката семьи Данила Бердичевского, препарат, не предназначавшийся для ликвора, спровоцировал разрушение нервных клеток, из-за чего сердце не справилось с нагрузкой и отказали жизненно важные органы.

В ходе второй экспертизы удалось подтвердить эти выводы. Из заключения специалистов следовало, что введение кислоты в пространство возле спинного мозга стало основной ошибкой, которая привела к летальному исходу.

В начале июня Следственное управление Следственного комитета России по региону заявило о задержании врача. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как установило следствие, задержанный пренебрег профессиональными обязательствами и не проверил тип препарата, предназначенного для ввода роженице в качестве обезболивающего. По итогам сбора доказательств следователи направили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности с утвержденным обвинительным заключением в суд.