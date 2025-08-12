Российская компания NtechLab создает систему на основе искусственного интеллекта для мониторинга состояния дорожного покрытия. Алгоритм способен распознавать ямы, трещины, отсутствующие люки и поврежденные ограждения, автоматически направляя данные в ответственные службы для оперативного ремонта. В компании подчеркивают, что это позволит уменьшить число аварий и предотвратить повреждения транспорта.

Система анализирует видео с камер, установленных на общественном транспорте, что обеспечивает детальный контроль за состоянием дорог в режиме реального времени. Кроме того, ИИ отслеживает неисправные фонари, поврежденные дорожные знаки, скопление мусора у обочин, переполненные урны на остановках и даже дефекты фасадов зданий.

«Новое решение NtechLab поможет сделать городскую среду еще более комфортной и безопасной. Своевременная фиксация дефектов дорожного покрытия поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей. Продукт простой в установке и использовании, не требует колоссальных ресурсов от заказчика и в то же время помогает оптимизировать распределение средств, улучшить имидж города за счет поддержания чистоты и порядка», — заявил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Пилотное тестирование системы начнется в одном из регионов России уже в следующем месяце.