В Амурской области нашли место крушения пропавшего вертолета Robinson R44, на борту которого находились сотрудники правоохранительных органов, сообщает региональное управление МЧС. На месте падения обнаружены три тела.

Судно пропало с радаров 20 февраля после того, как вылетело из лесозаготовительной делянки в Ромненском муниципальном округе. На борту, помимо пилота, находились следователь Октябрьского следственного отдела и начальник отдела участковых уполномоченных полиции, писал телеграм-канал «112».

По данным Shot, сотрудницы СК и МВД летали расследовать гибель рабочего лесозаготовки, найденного на делянке обезглавленным. К месту происшествия вместе с женщинами летал бывший сотрудник администрации села Ромны, знавший дорогу, утверждает телеграм-канал. Забрав тело погибшего, мужчина уехал обратно в Ромны на автомобиле.

Вертолет с сотрудницами силовых структур вылетел в темное время суток и пропал с радаров. Как пишет Shot, местные жители ночью слышали взрыв и видели яркую вспышку.

Сгоревший вертолет обнаружили в лесу Ромненского района. Росавиация классифицировала случившееся как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного управления Росавиации.

По данным Благовещенской транспортной прокуратуры, Robinson принадлежал погибшему пилоту, который не имел права управлять судном. Вертолет не был официально зарегистрирован, а полет выполнялся без уведомления органов аэронавигации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах катастрофы.

В Ромненском округе в связи с крушением вертолета объявлен трехдневный траур, все праздничные мероприятия отменены, сообщил глава округа Анатолий Опаленко.