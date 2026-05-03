Глава Пентагона Пит Хегсет укрепил контроль над Минобороны США после серии громких увольнений, пишет Washington Post. По данным собеседников издания, министр сейчас как никогда уверен в своем положении в администрации президента Дональда Трампа.

Расследование WP основано на интервью с 16 людьми, наблюдавшими, как, по их словам, Хегсет последовательно сосредотачивает в своих руках управление Пентагоном — от крупных программ закупки вооружений до кадровых назначений в каждом из видов вооруженных сил и права высших генералов и адмиралов самостоятельно выступать публично.

«Вся власть отнята у людей в погонах и на сто процентов перешла к политическим назначенцам», — констатировал один из американских чиновников.

Одним из самых показательных эпизодов в карьере Хегсета стала отставка министра военно-морского флота (ВМФ) Джона Фелана 22 апреля. Фелан, миллиардер и друг Трампа, незадолго до увольнения жаловался конгрессменам на то, что Хегсет и его заместитель Стив Файнберг устроили «захват власти» — взяли под жесткий контроль решения по строительству подводных лодок и кораблей, фактически лишив ВМФ самостоятельности.

Жалобы быстро дошли до руководства ведомства, после чего Хегсет и Файнберг представили Трампу доводы в пользу отставки Фелана. Президент согласился. «Буквально три минуты потребовалось, чтобы его разговоры вернулись в приемную. Решили: хватит с этим парнем», — рассказал собеседник издания, знакомый с деталями произошедшего.

Официальный представитель ведомства Шон Парнелл письменно сообщил WP, что Хегсет «полностью сосредоточен на реализации повестки “Америка прежде всего” без каких-либо колебаний» и с первого дня «решительно действует для восстановления духа воина, вычищения идеологии DEI [“разнообразие, равенство и инклюзивность”] из армии и переориентации сил на боеспособность и боеготовность».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп «ценит все, что сделал министр Хегсет», и среди заслуг последнего назвала бомбардировку иранских ядерных объектов в июне 2025 года, операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе и «недавнюю войну с Ираном».

Нынешняя уверенность Хегсета — результат разительного перелома. Еще в конце 2024 года его положение было шатким: разгорелся скандал, известный как Signalgate, когда инспектор Пентагона установил, что министр «создал риск для оперативной безопасности», раскрыв секретные военные планы в несекретном групповом чате в мессенджере Signal. Тогда Трамп публично признал, что надеется, что Хегсет «возьмет себя в руки».

С тех пор президент, по словам источников, реагирует положительно на то, что считает чередой военных успехов в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах, — что и укрепило позиции министра. Один из чиновников администрации описал происходящее через метафору: «Это как медведь гризли, преследующий группу туристов: пока ты бежишь не медленнее всех — ты в безопасности. А Пит сейчас не самый медленный».

Критики Хегсета указывают, что его чистка высшего командования — одно из главных свидетельств стремления к тотальному контролю. «Вы бы стали подвергать этому свою семью?» — так один из чиновников описал разговоры среди военных, раздумывающих, уволиться или подождать еще.

На слушаниях в Конгрессе Хегсет заявил, что «избавился от многих генеральских офицеров, потому что нам нужно новое руководство», и назвал некоторых законодателей «безрассудными, бесхребетными и пораженческими» из-за их вопросов об иранском конфликте. Принудительное увольнение в апреле начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа многие в Пентагоне восприняли как демонстрацию Хегсетом собственной неуязвимости.

Однако недовольные Хегсетом есть не только в Минобороны, но и в Белом доме. Источники WP рассказывают, что хотя публично руководитель аппарата Сьюзи Уайлс хвалила министра и называла другом, временами она проявляла раздражение из-за его поведения.

Кроме того, есть проблемы между Хегсетом и министром армии Дэном Дрисколлом — другом вице-президента Джей Ди Вэнса, которого одно время рассматривали как возможного преемника на посту главы Пентагона. После того как Рэнди Джордж был отправлен в отставку, Дрисколл предпринял необычный шаг — сам направил в редакцию Washington Post заявление о том, что служить при Трампе «стало честью всей жизни» и что у него «нет планов уходить или подавать в отставку».

Издание считает примечательным то, что Хегсет незадолго до увольнения Джорджа устроил для рэпера Kid Rock вертолетную прогулку на Apache, а когда армейское командование попыталось отстранить пилотов и провести расследование, в ситуацию сразу же вмешался министр. Через четыре дня Джордж был уволен. «Создается стойкое ощущение, что он [Хегсет] считает себя неприкасаемым», — сказал один из собеседников.

Помимо этого, некоторые американские чиновники в личных разговорах с WP усомнились в том, что глава Пентагона предоставляет Трампу всю информацию о войне против Тегерана. Они не исключили, что американский президент не располагает полной информацией о том, насколько ограничены США в своих военных операциях и о том, возможен ли полный разгром Ирана без значительных потерь среди американских военных. На вопросы конгрессменов об этом Хегсет отвечал так: «Позор вам за эти слова».

В пятницу Пентагон объявил о выводе 5 тыс. военнослужащих из Германии — решение, которое вызвало сильную критику со стороны Конгресса.

При этом один из собеседников WP в Республиканской партии отметил, что не стоит переоценивать надежность позиции Хегсета, несмотря на их взаимоотношения с Трампом. «Сколько людей, от которых президент никогда не услышит “нет”? Их очень мало. Но эти должности временные. Все заменимы», — заключил источник издания.