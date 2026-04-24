Линкоры класса «Трамп» — личный проект Трампа, вдохновленный документальным сериалом 1950-х «Победа на море». Его идея заключалась в создании двух военных кораблей «совершенно нового класса», которые должны были быть оснащены гиперзвуковым оружием и лазерами, а также способны нести ядерное вооружение и крылатые ракеты.

«Они будут самыми быстрыми, самыми большими и, безусловно, в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора», — говорил президент США о своих планах в преддверии Рождества.

Предполагалось, что первый корабль, заявленный вес которого должен был составить 40 тыс. тонн, будет готов к 2028 году, однако позднее выяснилось, что поставленный срок оказался нереалистичным.

В феврале на базе Форт-Брагг он признался, что лично участвовал в разработке дизайна: «Я хочу, чтобы этот корабль выглядел великолепно».

Фелан сыграл ключевую роль в продвижении проекта — по данным NYT, именно он убедил президента, показав ему масляные картины с изображением прославленных кораблей прошлых эпох.

Отставка, которая состоялась 23 апреля, для Фелана оказалась неожиданной: накануне увольнения он выступал перед моряками и специалистами судостроительной отрасли на ежегодной военно-морской конференции в Вашингтоне и излагал журналистам программу развития флота.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл объявил об уходе министра в соцсети X, не назвав причин, и сообщил, что исполняющим обязанности назначен заместитель Фелана Хунг Као. Узнав об увольнении, Фелан приехал в Белый дом, однако президента не увидел — Трамп позвонил ему по телефону и в ходе разговора подтвердил свое решение.

Кризис назревал последние две недели, отмечает NYT. Еще в начале апреля глава Пентагона Пит Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг сообщили Трампу, что Фелан «не командный игрок» и должен уйти.

Параллельно они изъяли у него контроль над подводным флотом, назначив адмирала, подотчетного напрямую Файнбергу, — оставив Фелану лишь надзор за программой «золотого флота».

Точку поставил вопрос о верфях, пишет NYT: осознав, что американская судостроительная промышленность физически не способна построить линкор к 2028 году, Фелан предложил Трампу задействовать европейские мощности.

Трамп выступил резко против этой идеи. Еще в декабре 2025 года на пресс-конференции в Мар-а-Лаго он обещал, что корабли — «крупнейшие линкоры в истории мира» — будут построены в США из американской стали.

«Мы восстановим Америку как крупную судостроительную державу», — говорил он тогда. После этого Трамп и Хегсет сошлись во мнении, что флоту нужен новый руководитель, и президент поручил главе Пентагона уволить Фелана.

Вскоре после увольнения своего соратника американский президент написал в соцсетях: «Джон Фелан — давний друг и очень успешный бизнесмен, который блестяще справился с работой на посту министра ВМС на протяжении последнего года. Я очень ценю то, что он сделал, и с удовольствием привлек бы его к работе в администрации Трампа когда-нибудь в будущем».

Реализовать амбиции президента мешает реальность, отмечает NYT. Американская судостроительная промышленность не располагает мощностями для создания технологически сложного корабля в заявленные сроки. Кроме того, издание указывает и на другие проблемы: например, пост помощника министра по науке, разработкам и закупкам вакантен уже 16 месяцев, а гражданский персонал флота, критически важный для испытаний новых кораблей, резко сократился из-за увольнений и досрочных выходов на пенсию.

Эксперт по военному бюджету Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований написал: «Заявленные характеристики корабля настолько экстраординарны, что объявление непременно вызовет огромную дискуссию. Однако в этой дискуссии нет особого смысла, потому что этот корабль никогда не выйдет в море».

По его словам, корабль потребует «многолетней разработки», а «будущая администрация закроет программу прежде, чем первое судно спустят на воду».

Военно-морской аналитик Брайан Кларк указал, что Фелан «вел ВМС в другом направлении» по сравнению со стратегией Хегсета и Файнберга, которые делали ставку на субмарины и БПЛА.

«Он продвигал такие инициативы, как создание линкоров и фрегатов, которые не соответствуют направлению развития вооруженных сил, выбранному руководством Минобороны, а именно — созданию подводных лодок, самолетов-невидимок, беспилотных систем и программно-управляемых возможностей, таких как радиоэлектронная борьба и кибербезопасность», — отметил Кларк.

Источник в Республиканской партии в разговоре с New York Post был прямолинеен: «Когда некомпетентность сочетается с высокомерием, это обычно ни к чему хорошему не приводит».

Строительство первого линкора предполагается начать в 2028 году с финансированием в 17 млрд долларов.

Трамп назначил Фелана в конце 2024 года — тот не имел военного опыта и считался «человеком со стороны», призванным встряхнуть флот, а также был известен как крупный донор предвыборной кампании президента. Отставка произошла в напряженный момент: три авианосца США находятся в зоне ближневосточного конфликта или следуют туда, в Ормузском проливе продолжается морская блокада, а в Карибском бассейне флот участвовал в операциях против наркотрафика и в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.

Фелан стал первым гражданским секретарем рода войск, покинувшим Пентагон в ходе второго президентского срока Трампа, однако далеко не первым уволенным высокопоставленным военным чиновником. За последний год Хегсет отправил в отставку более двух десятков генералов и адмиралов, включая начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа.

Постоянная смена кадров на фоне войны с Ираном встревожила видных республиканцев и демократов в Конгрессе, отмечают СМИ.