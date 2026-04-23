В США внезапно ушел в отставку гражданский министр военно-морских сил (ВМС) Джон Фелан, который должен был строить «золотой флот» президента Дональда Трампа с новым типом боевых кораблей класса «Трамп». О том, что он немедленно покидает пост, сообщил в соцсети X официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Причину отставки Парнелл не назвал и лишь написал, что исполняющим обязанности министра после ухода Фелана будет его заместитель Хунг Као.

Для Фелана, судя по всему, решение было неожиданным — только во вторник, 21 апреля, он выступал перед большой аудиторией моряков и специалистов отрасли на ежегодной конференции ВМС в Вашингтоне и излагал журналистам свою программу развития флота, отмечает Associated Press.

Как утверждает осведомленный источник New York Post в Республиканской партии, отставке предшествовали несколько месяцев конфликта министра с руководством в Пентагоне, в том числе по поводу его действий в рамках инициативы «золотого флота».

«Администрация очень хотела ускорить программу судостроения из-за планов президента, а министр, похоже, был неспособен достичь этих целей и не пользовался популярностью. Когда некомпетентность сочетается с высокомерием, это обычно ни к чему хорошему не приводит», — сказал собеседник издания.

О серии внутренних конфликтов, которые послужили причиной отставки, также пишет The New York Times. Военно-морской аналитик Брайан Кларк заявил, что Фелан «ведет ВМС в другом направлении», против того, чего хотят глава Пентагона Пит Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг.

«Он продвигал такие инициативы, как создание линкоров и фрегатов, которые не соответствуют направлению развития вооруженных сил, выбранному руководством Министерства обороны, а именно — созданию подводных лодок, самолетов-невидимок, беспилотных систем и программно-управляемых возможностей, таких как радиоэлектронная борьба и кибербезопасность», — прокомментировал Кларк.

Фелана выдвинул на пост министра сам Трамп в конце 2024 года. До этого тот не служил в армии и не занимал руководящих должностей в ВМС. Его рассматривали как «человека со стороны», которого назначили, чтобы «встряхнуть» флот, говорится в публикации AP.

Экс-министр также известен тем, что был крупным спонсором избирательной кампании Трампа и отстаивал его идею создания «золотого флота» с линкорами нового класса «Трамп», строительство которых глава Белого дома анонсировал в декабре 2025 года.

Джон Фелан стал первым главой рода войск, ушедшим в отставку с начала второго президентского срока Трампа, но далеко не первым уволенным представителем высшего руководства военного ведомства. Хегсет с момента своего вступления в должность в прошлом году отправил в отставку несколько высокопоставленных генералов и адмиралов, в том числе в начале апреля — начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа.

Отставка Фелана произошла в напряженный период для американских ВМС, отмечает AP. Они продолжают морскую блокаду в Ормузском проливе, три авианосца США находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке или направляются туда. Также американский флот сохраняет значительное присутствие в Карибском бассейне, где участвовал в нанесении ударов по предполагаемым судам-транспортировщикам наркотиков и сыграл роль в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.