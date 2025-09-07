В Кременчуге Полтавской области поврежден Крюковский мост, который проходит через Днепр. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости отметил, что этот объект является «логистическим узлом для ВСУ». Движение по нему приостановлено, рассказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook*.

Об атаке на Крюковский мост заявил начальник военной администрации Полтавской области Владимир Когут. В своем телеграм-канале он сообщил, что дорожное покрытие моста через реку Днепр было повреждено из-за ночной «атаки врага». Движение временно приостановлено, добавил он.

«Мост находится на балансе «Укрзалізниці». Сейчас ждем заключения экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации», — подчеркнул Малецкий.

Глава Кременчуга уточнил, что власти обеспечат нормальную жизнедеятельность обоих берегов города на время, пока будет перекрыт мост. В частности, определены алгоритмы работы экстренных служб, коммунальных предприятий и медицинских сотрудников. Организована бесплатная переправа через дамбу Кременчугского водохранилища.

Кроме того, запущены бесплатные автобусы, которые будут перевозить пассажиров в Кременчуг и из него от ближайших доступных станций. Представители украинской железной дороги предупредили, что в ближайшие дни будут задержки поездов в регионе из-за объезда поврежденного участка.

Официально российская сторона повреждение Крюковского моста не комментировала. В Минобороны России заявили, что 7 сентября удары были нанесены по объектам «производства, сборки, ремонта, хранения и запуска» БПЛА и военным авиабазам «в центральной, южной и восточной частях Украины». Также российская армия атаковала промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическую базу «СТС-ГРУПП» на южной окраине.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — утверждают в российском военном ведомстве.

Телеграм-канал «Военная хроника» назвал удар по Крюковскому мосту «самой необычной атакой по инфраструктуре Украины за последнее время». Канал отмечает, что мост связывает два берега: на правом расположены узловая железнодорожная станция и несколько заводов, включая сталелитейный и вагоностроительный, на левом — Кременчугский НПЗ.

«Пока делать однозначные выводы о целях удара рано. Вполне возможно, что он наносился для ограничения снабжения. <…> В случае обрушения моста это могло бы привести к дефициту ресурсов на определенных направлениях. Однако этого не произошло», — пишет «Военная хроника».

По предварительным данным канала, при ударе был поврежден подъемный механизм основного пролета моста, который используют для пропуска крупных судов по Днепру. Теперь эта возможность, вероятнее всего, утрачена, отмечает «Военная хроника».

Телеграм-канал «Осведомитель» предполагает, что удары по Крюковскому мосту были нанесены «Геранью». По его оценке, атака повредила внешнюю и тяговую сеть электропитания железнодорожных составов, что №временно скажется на логистике№.

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что удар по мосту — «лишь перестрелка, очередное китайское предупреждение». Он добавил, что движение по мосту временно приостановлено, но «опоры целы».

Военкор Александр Сладков заявил, что «давно спрашивали, когда это [удары по мостам через Днепр] начнется». «И вот началось», — констатирует он. Канал Win/Win утверждает, что удары «по мостам и генерациям это ответ на удары по трубопроводу «Дружба»».

