Согласно новому отчету Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), Тайвань в первой половине 2025 года импортировал нефтепродукты из России на сумму 1,3 млрд долларов — больше чем из других стран. Основным импортируемым продуктом стала нафта — сырье, критически важное для нефтехимической промышленности и производства электронных компонентов, включая полупроводники.

По данным аналитического отчета, с начала конфликта на Украине в 2022 году Тайвань потратил на закупки российской нафты более 4,9 млрд долларов. Импорт продолжается, несмотря на поддержку островом санкций против России. В отчете отмечается, что эта зависимость делает Тайвань уязвимым перед возможным давлением со стороны Китая, который может побудить Россию прекратить поставки.

За первые шесть месяцев 2025 года Тайвань закупил 1,9 млн тонн российской нафты. В денежном выражении ежемесячные закупки выросли почти в шесть раз по сравнению с показателями 2022 года.

Министерство экономики Тайваня ранее заявляло о прекращении закупок российской нефтепродукции государственными предприятиями в 2023 году, а также о приостановке экспорта высокотехнологичных товаров в Россию. В ведомстве отметили, что по мере расширения международных санкций будут пересматриваться меры контроля и усиливаться взаимодействие с компаниями для обеспечения соблюдения норм.

Публикация отчета совпала с ужесточением риторики президента США Дональда Трампа в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. На сессии Генассамблеи ООН он раскритиковал за это Европу, а Китай и Индию назвал главными «спонсорами продолжающейся войны».

Несмотря на то, что государственная нефтегазовая компания Тайваня прекратила импорт российской нафты в июне 2024 года, корпорация Formosa Petrochemical (ключевой поставщик для полупроводниковой отрасли) значительно увеличила объемы закупок. По данным отчета, доля российской нафты в закупках компании выросла с 9% до 90%, а на ее долю пришлось 96% всех поставок в страну.

В Formosa Petrochemical оспорили часть выводов, сообщив, что по их внутренним данным доля российской нафты составляет около 85%. Компания подчеркнула, что закупает сырье через открытые тендеры при полном соблюдении международных санкций. В заявлении также отмечается, что компания окажет полную поддержку всем новым запретам в случае их введения правительством.