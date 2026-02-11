Спустя 32 года после гибели лидера группы Nirvana Курта Кобейна группа независимых экспертов-криминалистов поставила под сомнение официальную версию о самоубийстве музыканта. Специалисты утверждают, что доказательства указывают на убийство, пишет Daily Mail.

Кобейн умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет в своем доме в Сиэтле. Официальное заключение судмедэкспертизы округа Кинг признало его смерть самоубийством. Теперь частная группа криминалистов во главе с Брайаном Бернеттом, известным по пересмотру резонансных дел, провела ретроспективный анализ материалов вскрытия и улик с места происшествия.

Как сообщила независимый исследователь Мишель Уилкинс, Бернетт пришел к выводу об убийстве уже через три дня после начала изучения документов. В рецензируемой статье, принятой к публикации Международным журналом судебной медицины, авторы приводят десять доводов в поддержку этой версии.

В частности, по мнению экспертов, повреждения внутренних органов — некроз тканей мозга и печени, жидкость в легких и кровоизлияния в глазах — свидетельствуют о длительном кислородном голодании, характерном для передозировки опиоидами. При этом ствол головного мозга, отвечающий за дыхание, предположительно не был задет, а в дыхательных путях отсутствовала кровь, что нетипично для тяжелых ранений черепа.

Исследователи также обращают внимание на состояние места происшествия. Рядом с телом были обнаружены аккуратно разложенные шприцы с колпачками, ватные тампоны и порции героина одинакового размера. Согласно данным полиции, концентрация героина в организме Кобейна в десять раз превышала смертельную дозу даже для человека с тяжелой зависимостью.

У криминалистов также вызвала вопросы предсмертная записка музыканта. Уилкинс утверждает, что верхняя часть текста написана самим Кобейном и содержит лишь рассуждения об уходе из группы, но не о самоубийстве. Последние четыре строки, по ее словам, выполнены другим почерком.

В бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кинг заявили, что готовы рассмотреть новые доказательства, однако на данный момент не видят оснований для пересмотра дела. В полицейском управлении Сиэтла также подтвердили, что версия самоубийства остается официальной.

Уилкинс подчеркнула, что независимая группа не требует немедленных арестов, а добивается прозрачности и пересмотра улик. Она также отметила, что среди поклонников музыканта продолжают фиксироваться случаи подражательных самоубийств, которые могут быть связаны с неверно установленной причиной смерти Кобейна.