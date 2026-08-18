США сократят масштаб ежегодных совместных военных учений с Южной Кореей. Президент Дональд Трамп заявил, что маневры обходятся дорого и посылают враждебный сигнал Северной Корее, а у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп также сообщил, что предлагал Южной Корее поддержать усилия США по «денуклеаризации» Ирана, но получил отказ. Почему Трамп выступил с таким заявлением и могут ли США вообще вывести войска из Южной Кореи? На эти вопросы в эфире RTVI ответил американист, кандидат исторических наук Роман Романов.

«Основные военные ресурсы, которые находятся у США по всему миру, сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке», — заявил Романов.

По его словам, всё больше американских ресурсов скапливается вокруг Ирана. «Речь не идет о наземных войсках, речь идет в основном о флоте», — отметил Романов. Он напомнил, что США решили направить на Ближний Восток авианосец «Джордж Вашингтон» на смену «Аврааму Линкольну».

Трамп пытается с помощью скопления войск усиливать давление на Иран, однако ему «нужно как-то оправдать смещение ресурсов в сторону Ближнего Востока», пояснил эксперт.

«Потому что Азия все-таки является центральным направлением для Соединенных Штатов, и внутриполитические противники [Трампа] обязательно скажут: «Если мы находимся в эпохальном соперничестве с Китаем, то как ты можешь сейчас в данный момент сосредоточить всё на Ближнем Востоке?»», — рассуждает Романов.

Поэтому Трамп оправдывает сокращение учений с Южной Кореей в том числе экономией средств, хотя эти маневры не так уже дорого обходятся, полагает Романов. «Там ежегодно больше 20 000 человек участвуют: 18 000 — это южные корейцы, а вот оставшиеся как раз американцы в большинстве своем <…> Это совсем незначительная цифра», — рассказал собеседник RTVI.

При этом речь не идет о выводе американских войск из Южной Кореи, подчеркнул Романов.

«Выводить военных не будут, потому что на вывод даже одного человека нужно разрешение Конгресса — на финансирование этого вывода», — пояснил эксперт.

В целом, по мнению Романова, альянсу Вашингтона и Сеула «ничего серьёзного не угрожает», а Южная Корея отреагировал на заявление Трампа спокойно.

«Они сказали, что готовы развивать отношения с Соединенными Штатами дальше. Они знают, как работать с Трампом, у них уже был опыт. Поэтому, мне кажется, что каких-то более разрушительных заявлений с их стороны ждать не приходится», — заключил Романов.