Россиян, у которых доход ниже прожиточного минимума, нужно освобождать от НДФЛ, а для богатых ввести налог в 60-80%, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ). Так он прокомментировал предложение лидера «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова о том, что для сверхбогатых граждан России нужно повышать подоходный до 35%, а для малоимущих обнулить его.

«Мы в КПРФ давно уже ставили вопрос о том, чтобы людей, у которых доходы ниже прожиточного минимума, освободить от НДФЛ. Что брать у людей, если они за пределами черты бедности находятся? Поэтому этот вопрос даже и не обсуждается — давно уже людей надо освобождать от НДФЛ, тех, кто живет за чертой бедности», — заявил Арефьев.

Также депутат обратил внимание на высокие доходы бизнеса по отдельным направлениям, в первую очередь в нефтегазовой сфере.

«Несмотря на то, что в бюджете не хватает денег — сейчас у нас 3,7 трлн рублей уже по первому полугодию недостает, — олигархи в банковской системе заработали 4 трлн в прошлом году и 3,9 трлн — в позапрошлом. Общая сумма доходов всех олигархов 25 млрд долларов составила. Когда в стране нет денег и ведется СВО, зачем 25 млрд долларов отдавать в частные руки? Они что, у нас там с голоду подыхают, что ли? Почему их нельзя отобрать?» — задался вопросом парламентарий.

Арефьев отметил, что в КПРФ давно выступают с таким предложением — тех, кто получает более 30 млн рублей, «обложить налогом 80%», потому что сейчас идут боевые действия, а «олигархи ни копейки не дали».

«Вот дети войны по крохам собирают носки, вяжут, маскировочные сетки вяжут, отправляют на фронт, а олигархи ни рубля на СВО не отправили, ни одного! Так тогда надо облагать их налогом и забирать, раз в бюджете не хватает больше 3 трлн рублей», — подчеркнул собеседник RTVI.

Арефьев сообщил, что несколько лет назад премьер-министр Михаил Мишустин просил у бизнеса 300 млрд рублей, на что получил ответ: «У вас есть система налогообложения, вот ею и пользуйтесь».

«Ну так и надо пользоваться системой налогообложения. Надо НДФЛ увеличить, довести до 60% или до 80% [для богатых]. Мало того. Самое главное — надо обложить дивиденды, потому что они остались за пределами этой суммы. Они там миллиарды пилят как советы директоров во всех государственных компаниях и негосударственных тоже. Ну так давайте тогда облагать налогом и дивиденды, потому что они сегодня под этот закон не подпадают», — заявил депутат.

По словам Арефьева, так как Россия сейчас в непростой экономической ситуации, то «все тяготы этого трудного положения несут не только нищие и дети войны, но и олигархия, которая пальцем о палец не ударила, чтобы помочь стране в трудную минуту».

В России с 1 января 2025 года начала действовать новая прогрессивная шкала налогообложения НДФЛ. Для лиц с доходом до 2,4 млн рублей налог составляет 13%; от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%; от 5 млн до 20 млн — 18%; от 20 млн до 50 млн — 20%; свыше 50 млн рублей — 22%.

Что предложил Миронов

Лидер СРЗП заявил, что прогрессивную шкалу НДФЛ «нужно расширять, причем «в обе стороны» — как для самых богатых, так и для самых бедных». Миронов заявил, что ранее Минфин придерживался следующей позиции: «мол, нельзя повышать налоги для богатых, все уйдут в тень».

Он отметил, что за пять месяцев 2025 года поступления от НДФЛ в федеральный бюджет выросли на 52%, при этом Минфин не отмечает ухода налогоплательщиков в тень из-за введения прогрессии.

«Теперь подтверждается, что всё в порядке, никто в тень не бегает, тем более у государства достаточно инструментов контроля. Поэтому нужно идти дальше, расширять прогрессивную шкалу так, как мы предлагали изначально. Причем в обе стороны — как для самых богатых, так и для самых бедных», — заявил депутат.

СРЗП, по его словам, предлагает обнулить ставку для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, а также повысить ставки для сверхбогатых: до 25% на доходы в 250—500 млн рублей в год, до 35% — на доходы от 500 млн.

«Доходы самых бедных и самых богатых граждан нашей страны отличаются в 15 раз! Нужно сокращать эту пропасть, расширять прогрессию — повышать налог до 25—35% для сверхбогатых и обнулять для малоимущих. Это социальная справедливость в действии, и никаких аргументов против у Минфина не осталось. Тем более что бюджет нуждается в деньгах», — подчеркнул Миронов.

Он отметил, что осенью документ о расширении прогрессии будет внесен в Госдуму.

«Не обирать до последней нитки»

19 августа лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что они обратились в правительство с просьбой предусмотреть деньги на реализацию законопроекта партии об отмене подоходного налога для тех, кто получает меньше 30 тыс. рублей в месяц.

«Сегодня около трети россиян живут на доходы меньше 30 тысяч рублей, минимальный набор товаров и услуг — 20 тысяч рублей. Нам скажут, что минимальный размер оплаты труда — 22 тысячи! Но будем честны. Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги. Это похоже на какое-то изощренное глумление, потому что человек, который еле сводит концы с концами, не должен отдавать последнее государству», — заявил он.

По его словам, налоговая система «должна не обирать до последней нитки, а помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке государства».

«Иначе все разговоры про прогрессивную шкалу налогов — это профанация», — считает Слуцкий.