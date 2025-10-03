В норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью на востоке, во время учений по маскировке пропали 10 солдат и офицеров. Сначала были найдены пятеро, позже были обнаружены остальные, сообщает TV2. Медицинская помощь военным не потребовалась.

Учения, которые длились две недели, должны были завершиться 2 октября, однако 10 человек не явились к назначенному месту. Начались масштабные поиски пропавших. Вечером 2 октября пятеро были найдено: трое военнослужащих вышли к месту встречи самостоятельно, еще двоих обнаружил спасательный вертолет.

Поиски еще пяти человек, которые велись при помощи вертолета, собак и беспилотников, в итоге было решено отложить до утра 3 октября.

Как стало известно TV2, около 7:00 по московскому времени пятеро призывников вышли к одному из районов у финской-норвежской границы и связались с командованием, после чего их забрали представители армии.

«Судя по имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что им требуется медицинская помощь», — отметил руководитель операции Эйвинд Джонсон Хольсбреккен.

Ранее в правоохранительных органах предполагали, что солдаты могли перепутать время встречи.