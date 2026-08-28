По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания «НОВАТЭК» ликвидировала свое представительство в Ханое и открыла новое в Хошимине. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 26 августа. Также 30 июля у организации появилось подразделение в городе Мумбаи, Республика Индия.

«НОВАТЭК» — российская нефтегазовая компания, один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране. Основана в 1994 году, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Основные активы компании сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди крупнейших СПГ-проектов — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

ПАО «НОВАТЭК» зарегистрировано в ЯНАО, председателем правления является Леонид Михельсон. Бухгалтерская отчетность компании с 2022 года отсутствует.

Весной нынешнего года Леонид Михельсон сообщил, что «НОВАТЭК» обсуждает возможность поставки СПГ во Вьетнам в объеме 1 млн тонн.