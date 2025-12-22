Сирийские тюрьмы и центры содержания под стражей, которые новое правительство обещало закрыть навсегда, начали заполняться сразу же после свержения президента Башара Асада, пишет Reuters по итогам своего расследования.

В декабре 2024 года сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, придя к власти, пообещал «закрыть печально известные тюрьмы», но по меньшей мере 28 из них с тех пор возобновили работу. Сначала туда отправили тысячи бывших силовиков, а в конце зимы — сотни задержанных по всей Сирии сторонников Асада из числа алавитов.

В марте 2025 года в алавитском районе на побережье вспыхнул непродолжительный мятеж, после которого в ходе начатых властями репрессий погибло около 1,5 тысячи местных жителей, многие попали в тюрьмы. Летом 2025 года волна массовых задержаний прошла на юге страны — среди друзского меньшинства.

По оценке Reuters, на протяжении всего времени после свержения Асада в Сирии под предлогом обеспечения безопасности массово задерживают людей: суннитов обвиняют в связях с бывшим президентом, шиитов — в сотрудничестве с Ираном или «Хезболлой»; христиане утверждают, что у них вымогают информацию или деньги, а правозащитники — что их пытаются заставить замолчать.

Reuters напоминает, что десятки тысяч человек, которые содержались в тюрьмах и изоляторах при Асаде, были освобождены повстанцами в ходе вооруженного переворота. Но практически сразу же на их место посадили сирийцев, задержанных силами безопасности без предъявления официальных обвинений.

Поговорив с родственниками задержанных и немногочисленными освобожденными арестантами, агентство составило список из 829 человек, которые попали в тюрьмы и изоляторы на протяжении последнего года. При этом авторы расследования убеждены, что на самом деле их гораздо больше.

По их данным, задержанные подвергаются насилию и пыткам, а случаи гибели среди них не регистрируются властями. Аналитики Reuters насчитали как минимум 11 таких смертей, включая три случая, о которых близким сообщили уже после захоронения.

Интервью с 14 семьями показали, что некоторых сирийцев держали под арестом с целью вымогательства, требуя у родственников деньги за их освобождение. Люди жаловались на «нечеловеческие условия» в изоляторах и тюрьмах — тесноту, голод, вспышки кожных заболеваний из-за отсутствия средств гигиены.

Министерство информации Сирии, отвечая на запрос Reuters, объяснило массовые задержания и возобновление работы тюрем, которые аш-Шараа обещал закрыть, «необходимостью привлечь к ответственности лиц, причастных к злоупотреблениям» при Асаде.

«Учитывая масштабы злоупотреблений, число лиц, причастных к преступлениям и нарушениям в Сирии при бывшем режиме, очень велико. Помимо прочего, речь идет о прошлых преступлениях, участии в новых нарушениях, а также создании угрозы безопасности и стабильности», — говорится в ответе на запрос.

В министерстве утверждают, что за последний год было освобождено гораздо больше сирийцев, чем осталось в тюрьмах. Однако привести конкретные данные об их численности ведомство отказалось.