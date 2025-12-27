В Госдуме не видят признаков того, что россияне массово снимают деньги с банковских вкладов из-за снижения ключевой ставки и ставок по депозитам. Об этом сообщил RTVI глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, назвав ситуацию контролируемой.

«Мы не видим по поведению граждан, что они активно забирают вклады из-за снижения ставок по депозитам, ситуация довольно контролируемая, управляемая. Я не вижу никаких угроз того, что население вдруг начнет массово снимать вклады и превращать их в наличные, даже если будет инфляция, скажем так, повышенная», — сказал депутат.

Он отметил, что, по данным Росстата, инфляция опустилась ниже прогнозируемых 6%, в связи с чем Банк России снижает ключевую ставку. При этом предлагаемые проценты по депозитам выше уровня инфляции, и у россиян есть возможность «сберечь их от обесценения».

Аксаков добавил, что депозиты остаются традиционным способом сбережения средств. При этом россияне также проявляют «большой интерес» к облигациям: в них вложено около 60 трлн рублей, что парламентарий назвал «огромной суммой». Он отметил, что доходность по облигациям выше, а рисков «практически нет, если речь идет о гособлигациях».

Еще около 1 трлн рублей вложено в акции, в том числе негосударственные пенсионные фонды, добавил Аксаков.

«Вот с новым, скажем так, содержанием страховые организации, получив право, начали вкладываться в акции, ну и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, уже довольно большие суммы через них вложены в акции. То есть процесс идет, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но доходность на рынке ценных бумаг может быть даже выше», — заключил депутат.

19 декабря Банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что дальнейшее изменение ключевой ставки может быть поставлено на паузу, ее снижения «в режиме автопилота» не будет.

Президент России Владимир Путин, который в тот же день подводил «Итоги года», заявил, что ЦБ «не только справляется, а действует достаточно ответственно». Он отметил, что инвестиционная активность за три квартала 2025 года снизилась, а количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается. Из-за этого ЦБ вынужден действовать «в высшей степени» осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции и «чтобы потом не потребовалось бы делать какие-то шаги в обратную сторону», объяснил Путин, добавив, что «колебания туда-сюда — это самое плохое».

Со снижением ключевой ставки в течение года снижались и проценты по банковским депозитам. При этом в конце 2025 — начале 2026 года истекают сроки вкладов, открытых россиянами в 2022-2024 годах под высокие проценты. По оценке опрошенных RTVI экспертов, на рынок может выйти 3-4 трлн рублей «горячих денег», но резкого массового оттока, который мог бы серьезно ударить по банкам, аналитики не ожидают.

Массовое снятие денег со вкладов, по их словам, может быть только в случае неожиданного обвала рубля, как это было в 2014-2015 или 2022 годах. Однако такой сценарий эксперты считают маловероятным.