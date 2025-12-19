Центробанк в ближайшие месяцы может поставить на паузу изменение ключевой ставки — снижаться «в режиме автопилота» она не будет. Об этом предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Комментируя финальное в этом году решение совета директоров ЦБ снизить ставку с 16,5% до 16% годовых, она сказала, что денежно-кредитные условия остаются жесткими.

По ее словам, масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будут зависеть от того, насколько устойчивым будет замедление инфляции и какими будут инфляционные ожидания.

«Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки. Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота», — заявила Набиуллина.

Как она пояснила, ЦБ будет постоянно оценивать динамику ключевых параметров российской экономики и внешнеэкономической среды, а также отслеживать изменения цен. По ее словам, в ближайшие месяцы на цены будет «существенно влиять» повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, которое вступает в силу с 2026 года.

Набиуллина отметила, что некоторые компании меняют цены уже в декабре — как в сторону повышения, так и в сторону снижения с целью распродать запасы товаров. Однако основные изменения еще впереди.

«В начале следующего года нас ожидает временное ускорение инфляции, связанное с повышением НДС. <…> А это значит, что и решения по ключевой ставке мы должны принимать с оглядкой на этот фактор», — говорится в заявлении Набиуллиной, опубликованном на сайте Банка России.

Она добавила, что, по оценкам ЦБ, экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.

Центробанк объявил о снижении ставки на 0,5 процентных пункта в разгар итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина, совмещенной с прямой линией. К тому времени глава государства озвучил ключевые экономические показатели. В частности, он сообщил, что российский ВВП за год составляет 1%, а за три последних года экономика России выросла на 9,7%.

«При этом рост в Еврозоне составил всего 3,1%», — сравнил глава государства.