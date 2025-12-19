Центробанк 19 декабря опустил ключевую ставку на пол-пункта — с 16,5% до 16%. Это произошло в разгар «Итогов года» с президентом Владимиром Путиным. Глава государства прокомментировал решение регулятора.

Путин отметил, что Центробанк постоянно находится под постоянным давлением, подвергается критике из-за разницы между реальной инфляцией и ключевой ставкой.

«У нас по закону Банк России работает независимо. И я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения и стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны», — заявил президент.

Путин считает, Банк России справляется и «действует достаточно ответственно».

«Мы в самом начале, в самом конце прошлого года, в начале этого говорили с председателем Центрального Банка, с руководством правительства, экономического блока правительства, говорили о том, что необходимо принимать решения по таргетированию инфляции. Необходимо сделать все, чтобы экономика, макроэкономика России была здоровой, прочной и имела такую прочную, базовую основу», — сказал президент.

Основной проблемой высокой ключевой Путин считает снижение инвестиционной активности за первые три квартала 2025 года. Однако при этом количество выдаваемых кредитов уменьшается незначительно, отметил глава государства.

По словам Путина, такая ситуация вызывает Банка России необходимость действовать в высшей степени осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции — «чтобы потом не потребовалось бы делать какие-то шаги в обратную сторону».

«Вот это колебание туда-сюда — это самое плохое», — считает Путин.