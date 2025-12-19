Депутаты Госдумы прокомментировали RTVI слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что «снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

Граждане «дороговато» заплатили за сохранение качества экономики, следует начать программу ее реальной модернизации, заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг& В свою очередь лидер «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что «любая цена нормальная».

«Я считаю, что мы дороговато заплатили. Воюющая страна могла бы попытаться и экономику сохранить, и рост цен ограничить. Я думаю, что мы могли бы это сделать. Но наше правительство с Центральным банком, скажем так, выбрали такой сценарий, я бы даже сказал: наш ЦБ выбрал, а правительство не смогло его убедить, видимо, Центральный банк был более убедителен в глазах президента, и поэтому такие решения», — сказал Гартунг.

Он убежден, что «можно было и цены сохранить, и экономику сохранить», и в 2026 году следует начать программу модернизации экономики.

«Я думаю, что мы должны извлечь уроки, и в 2026 году начать реальную программу модернизации экономики — именно модернизации, именно повышение ее эффективности. Вот следующий год должен стать именно таким, все задатки есть: есть кадры, есть компетенции», — рассуждает парламентарий.

Нужно просто начать серьезно заниматься сокращением издержек и повышением эффективности экономики, подчеркнул Гартунг.

Граждане России в плюсе

От сложившейся ситуации граждане России получили в качестве плюса то, что цены и инфляция растут значительно меньше, нежели чем они росли в прошлом году, сказал RTVI глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин.

«Если в прошлом году инфляция была почти 10%, 9,7% — это средние показатели, то в этом году мы надеемся, что — и президент об этом сказал — инфляция будет даже меньше, чем 6%. Это означает, что у нас очень хорошие перспективы на следующий год», — заявил Топилин.

Глава комитета отметил, что в ходе прямой линии россияне обращали внимание — цены на отдельные товары растут совсем не на 6%.

«Надо, конечно, всегда иметь в виду, что когда называется уровень инфляции, стандартный показатель инфляции — это средняя цифра, она разнится по регионам, она разнится по товарам народного потребления, она разнится по разным другим товарам. И, конечно же, если человек пользуется и приобретает какой-то товар, и он вырастает в цене существеннее, конечно, это неприятно. Конечно же, это очень, очень влияет и на настроение, и на кошелек, — что говорить», — отметил глава комитета Госдумы.

При этом, продолжил он, «сейчас цены стабилизировались и даже снижаются осенью на продукты, овощи дешевеют».

«Некоторое охлаждение экономики повлекло как раз снижение инфляции. Очень существенно — почти в три раза, если брать пики, инфляция снизилась, это серьезный результат», — заявил Топилин.

Он также подчеркнул, что снижение темпов роста экономики не привело к сокращению рабочих мест, сейчас «безработица минимальная».

«Любая цена нормальная»

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев со своей стороны сравнил экономическую ситуацию в России с автомобилем, водитель которого готов заплатить любую цену за его устойчивость в сложных погодных условиях.

«Когда ты по дороге ведешь машину, когда погода дождливая или гололед — а у нас сейчас погода, то есть окружающая обстановка, не самая лучшая — важно иметь управляемость. Вот кто-то покупает шипованную резину, кто-то едет помедленнее. Поэтому у всего есть действительно цена. Поэтому когда ты держишь устойчивость всей государственной машины, тут любая цена нормальная, потому что когда ты устойчивость теряешь, можешь в кювете оказаться, потом будешь думать, «ой, что же я»… » — сказал Нечаев.