Несколько вопросов президенту России Владимиру Путину касались будущего России. Сперва глава государства продиктовал послание для капсулы времени, затем его спросили, каким он видит российское будущее через 200 лет.

Путин заявил, что трудно делать прогноз, поскольку речь идет о сотнях лет в условиях нарастающего технологического прогресса, в том числе развития искусственного интеллекта, генетики, нанотехнологий.

«Как это изменит сознание людей? Будут ли границы? Что это будет через сотни лет? Трудно сказать. Послание через сотни лет нашим потомкам, исходя из условий сегодняшнего дня, я попытался сформулировать. А что будет со страной через десять лет? У нас, как мы с коллегами вчера говорили, только Большому театру 250 лет исполняется, так что 200 лет для России это еще такой не такой уж и большой срок», — сказал глава государства.

Путин рассчитывает, что Россия через века будет высокообразованной страной, и на базе высокого уровня образования будет высокотехнологичной, чтобы с помощью технологий решать задачи в области экономики, здравоохранения, социальной

политики.

«И будет жить в условиях мира, благополучия, выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения», — подвел итог Путин .