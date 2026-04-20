Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предупредили США, что при усугубления кризиса из-за войны с Ираном могут быть вынуждены использовать для нефтяных сделок китайские юани или другие валюты помимо доллара, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, в Абу-Даби не исключают потребности в финансовой поддержке, хотя официальной заявки на доступ к недорогим долларам для поддержки привязанного к доллару курса дирхама и пополнения резервов ($270 млрд), пока не поступало.

При этом арабские переговорщики, как утверждают собеседники WSJ, прямым текстом обвиняют президента США Дональда Трампа в развязывании «разрушительного» ближневосточного конфликта, последствия которого далеко не исчерпываются уже разразившимся топливным кризисом.

По оценке американского издания, США вряд ли одобрят программу финансовой поддержки, если ОАЭ о ней попросят. Соответствующие механизмы Федеральной резервной системы (ФРС) обычно предназначены для стран с более глубокими связями с американскими рынками, и у Федрезерва есть постоянные соглашения о свопе лишь с центробанками Британии, Канады, Японии, Швейцарии и ЕС.

С другой стороны, отмечает WSJ, в 2020 году ФРС временно расширяла свопы на девять стран, включая Мексику и Бразилию, а в 2025 году Минфин США без ее одобрения одобрил Аргентине своп на $20 млрд через Стабилизационный фонд.

На прошлой неделе глава центробанка ОАЭ Халед Мохамед Балама на переговорах с главой Минфина США Скоттом Бессентом и представителями ФРС в Вашингтоне поднимал вопрос о валютном свопе. WSJ напоминает, что на фоне ближневосточного конфликта эмираты привлекли около $4 млрд через частные размещения и договорились о свопе на $5 млрд с Бахрейном.

По данным Минобороны ОАЭ, после начала американо-израильской кампании против Ирана по ОАЭ и другим странам Персидскогго залива было выпущено более 2,8 тысячи иранских дронов и ракет. Длительные перебои с экспортом нефти и повреждение инфраструктуры создают явные риски даже при впечатляющей гибкости экономики эмиратов, предупредило агентство S&P Global еще в марте. Глава Минфина Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил, что даже при полном прекращении огня восстановление логистики продлится как минимум до конца июня.