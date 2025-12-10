На подлете к Воронежу дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили воздушную цель. Об этом вечером 10 декабря сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате этих действий пострадали несколько многоэтажек в левобережной части города: осколки повредили остекление и некоторые конструкции некоторых многоквартирных домов в левобережной части Воронежа.

«В результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы. Призываю воронежцев к бдительности и осторожности», — предупредил глава региона.

Позднее Гусев сообщил, что в левобережном районе Воронежа упали обломки «скоростной воздушной цели», уничтоженной в небе за пределами города.

«Пострадавших нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказана помощь на месте», — написал он.

Кроме того, по данным главы региона, в результате происшествия повреждены окна и фасады нескольких жилых домов. В одном из малозаселенных зданий обрушилась лестничная клетка на этаже, уточнил Гусев.

В целях безопасности из дома временно эвакуировали 80 человек. Для них организовали пункт временного размещения в учебном заведении, к месту происшествия подъехали автобусы, сообщил глава региона.

В одном из административных зданий возникло возгорание, однако его, по информации Гусева, быстро ликвидировали. Также из-за повреждения ЛЭП произошли перебои с электричеством на нескольких улицах.

Губернатор добавил, что обломками повреждены элементы тепловых сетей. В нескольких жилых домах на левом берегу и в нескольких зданиях на правом берегу может наблюдаться снижение температуры в системе отопления. Гусев заверил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам.