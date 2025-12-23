Обвиняемый в осквернении могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Вячеслав Шведов заключил контракт с Минобороны России и отбыл для участия в военной операции. В связи с этим уголовное производство в отношении него было приостановлено, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами захоронения) в отношении Шведова было возбуждено в марте 2025 года. Согласно материалам суда, инцидент произошел 21 июля 2024 года на Пороховском кладбище, где мужчина наклеил на надгробие Пригожина плакат с оскорбительной надписью и сделал на его фоне фотографию.

В июне Лебедева сообщала, что Шведов не являлся в суд, в связи с чем был объявлен розыск. Как стало известно позднее, оказалось, что он был взят под стражу в рамках другого дела — о хищении 6 тысяч рублей с банковского счета (п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Находясь в следственном изоляторе, Шведов подал ходатайство о желании отправиться в зону военных действий. После чего он подписал годичный контракт с Минобороны и был направлен на СВО.

Как пояснила Лебедева, в итоге мировой судья приняла решение о приостановлении уголовного дела на основании пункта о невозможности участия обвиняемого в судебном заседании по уважительной причине (п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ).

Памятник Пригожину на Пороховском кладбище открыли 1 июня 2024 года — в день, когда ему должно было исполниться 63 года.

Вечером 23 июня 2023 года Евгений Пригожин публично обвинил российское военное ведомство в ударе по лагерям его бойцов. В ответ он объявил о начале так называемого марша справедливости. Подразделения основанной им ЧВК заняли ключевые объекты в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа.

Конфликт был урегулирован после переговоров при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, по итогам которых колонны вагнеровцы покинули город. Президент России Владимир Путин охарактеризовал эти действия как «мятеж» и «предательство».

Спустя два месяца, 23 августа 2023 года, в Тверской области потерпел катастрофу частный самолет, на борту которого находились Евгений Пригожин и девять других человек, включая другого высокопоставленного командира ЧВК Дмитрия Уткина. В результате крушения никто не выжил.

В октябре того же года Владимир Путин, сославшись на предварительные данные Следственного комитета России, сообщил, что признаков внешнего воздействия на самолет следствием перед падением. Кроме того, по его словам, при экспертизе тел погибших были найдены осколки ручных гранат.