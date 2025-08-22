Мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетта рассказала «Фонтанке», что ей было «трудно говорить» с сыном на последней встрече, которая состоялась незадолго до его гибели. По словам женщины, в тот момент его состояние было похоже на обреченность.

Виолетта Пригожина поделилась, что много общалась и виделась с сыном «в последнее время». Женщина отметила, что они обсуждали боевые действия на Украине — Евгений Пригожин «возмущался тем, что было и о чем сейчас говорят, но пока до конца так и не доводят».

«Все, о чем он говорил, все, что сейчас появляется… Возьмите Курск, сколько он говорил, что там надо делать заграждения. Он очень из-за этого всего переживал», — призналась женщина.

Одна из таких встреч состоялась перед так называемым маршем справедливости на Москву, который прошел 23 июня 2023 года под руководством Пригожина. Мать его убеждала, что поддержку он получит «только в интернете».

«Никто с тобой не пойдет. Сейчас не такой народ. Никто на площадь не выйдет», — говорила Виолетта Пригожина сыну.

Но тот, по ее словам, был убежден, что получит помощь. В результате в Ростове-на-Дону его якобы «встретили с объятиями, а дальше он не мог идти, потому что он не мог стрелять в молодых курсантов».

По утверждению собеседницы «Фонтанки», Евгений Пригожин «не собирался свергать [президента России] Владимира Путина», а «хотел достучаться до военного руководства».

«План был поговорить, ведь сколько он ни говорил, никто его не слышал. Ко мне до сих пор приходят бойцы, они говорят, что были в безвыходном положении», — заявила она и предположила, что действия Пригожина были спонтанными.

Сбитые ЧВК «Вагнер» во время мятежа самолеты Минобороны мать Пригожина назвала «случайностью» и «провокацией», которая «не имела отношения» к ее сыну.

Последняя встреча

Виолетта Пригожина уточнила, что в последний раз встречалась с сыном 15 августа 2023 года. Она призналась, что с ним было «трудно говорить». Никаких объяснений мятежа Пригожин не дал, но подчеркивал, что «не мог стрелять в молодых парней».

«Думаю, что он просто не хотел многих вещей говорить. Когда последний раз я его видела 15 августа, то могу сказать, что это было похоже на обреченность. А 23-го его не стало», — отметила мать Пригожина.

Она также подчеркнула, что «никто не знает» из-за чего самолет, на борту которого был ее сын, потерпел крушение. «Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник», — пояснила Виолетта Пригожина.

Вечером 23 июня 2023 года Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» и объявил «марш справедливости». Его бойцы вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. После вмешательства президента Беларуси Александра Лукашенко колонны «Вагнера» поехали обратно. Путин назвал поступок Пригожина «мятежом» и «предательством».

23 августа того же года в Тверской области произошло крушение частного самолета Пригожина. На борту находились десять человек, включая Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина. Никто не выжил.

В октябре 2023 года Путин со ссылкой на Следственный комитет заявил, что внешнего воздействия на самолет Пригожина перед авиакатастрофой не было и что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат.