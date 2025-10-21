Обвинявшийся в получении взяток экс-вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на военной операции. Об этом пишет 74.RU со ссылкой на его друга Константина Головина, бойца с позывным «Юрист».

Как следует из публикации ритуальной компании «ЕвроСервис», Репринцев погиб 19 мая 2025 года. Прощание с бывшим чиновником пройдет 23 октября, тело будет захоронено на Левобережном кладбище.

Адвокат бывшего вице-мэра Наталья Казакова сообщила о его уходе на военную операцию 21 апреля. Начальник челябинского пункта отбора на военную службу по контракту подал ходатайство о приостановке предварительного следствия и освобождения мужчины из-под стражи в феврале.

Изначально Следственный комитет отказал в удовлетворении этой просьбы, однако 10 апреля областной суд признал решение следователя незаконным. После этого расследование по его делу было приостановлено.

По словам Константина Головина, который знаком с семьей Репринцева со времен учебы в университете, желание друга отправиться на фронт стало для него неожиданностью. Его попытки отговорить мужчину от этого поступка оказались безуспешными.

«Он говорит: „Кость, я решил пойти на СВО“. Я говорю: „Ты что, дурной, что творишь? У тебя же трое детей, какое СВО, посадили — сиди“. А он: „Нет, Кость, я по-другому не могу“», — рассказал Головин.

Вице-мэр и председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в июле 2024 года. Мужчине было предъявлено обвинение в получении взятки в 10 млн рублей. Позднее в его деле появился эпизод о получении еще одной взятки.

Как пишет 74.RU, Репринцев незаконно оказывал содействие в одобрении документации по планировке участка в Советском районе Челябинска. Ранее Репринцев уже был судим в 2022 году за превышение полномочий при подписании проекта разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК, расположенного на улице Ворошилова. Чиновника приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, однако областной суд отменил это решение.