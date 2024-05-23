Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста и бывшего проректора НИУ ВШЭ Константина Сонина* к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Сонина* виновным по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы.

Также суд запретил экономисту заниматься администрированием сайтов в течение четырех с половиной лет.

Срок отбытия наказания начнет действовать с момента задержания Сонина* в России либо после его экстрадиции в страну. В мае 2023 года МВД объявило экономиста в федеральный розыск.

Уголовное дело против Сонина* завели в марте 2023 года. Поводом для этого послужили посты в его телеграм-канале, которые, по мнению следствия, содержали «заведомо ложные сведения» о деятельности российских военнослужащих на Украине. Экспертиза нашла в этих сообщениях «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих».

Константину Сонину* 52 года. С 2007 года работал в НИУ ВШЭ, в 2013-2014 годах был проректором вуза. Также занимал должность руководителя факультета экономических наук. В 2015 году сообщил об отъезде из России и переходе на работу профессором в Чикагский университет. По словам экономиста, в последний раз он приезжал в Россию в марте 2022 года.

Сонин* неоднократно выступал с критикой военных действий России на Украине. В 2022 году он сказал, что «совершенно ясно и достаточно громко» высказывается на тему российско-украинского конфликта и что преподавание в государственном вузе в связи с этим ему не мешает. Меньше, чем через месяц, его уволили из НИУ ВШЭ.

В сентябре 2023 года Минюст России включил Сонина* в список иноагентов.

*признан Минюстом России иноагентом