За последние двое суток на подлете к Москве уничтожено около 250 беспилотников, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин. Согласно его публикациям, только за минувшую ночь и до 11 утра были отражены атаки более 40 БПЛА, летевших на столицу.

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА. Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу», — написал Собянин.

В течение ночи в канале мэра появилось 14 сообщений об отраженных атаках, первое — в 2:34. Самое большое число сбитых беспилотников — шесть и пять — фигурировало в публикациях в районе 3 часов ночи.

В сводке Минобороны, вышедшей в 9:42 утра, говорится, что с 23:00 мск 15 марта до 8:00 16 марта было перехвачено 145 украинских дронов самолетного типа. Из них 53 были уничтожены над территорией Московского региона, включая 46 летевших на Москву.

Над Брянской областью сбили 38 БПЛА, над Ярославской — 11. Кроме того, были уничтожены беспилотники над Калужской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Волгоградской и Саратовской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что с 20:00 15 марта до 8:00 16 марта над территорией региона было сбито 50 БПЛА самолетного типа, а всего за сутки (с 8 утра 15 марта до 8 утра 16 марта) — 174 дрона. Он отметил, что в отражении атаки, помимо подразделений Минобороны участвовали мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии по области.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений в регионе нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 марта также написал об атаке беспилотников. По его сведениям, в некоторых населенных пунктах повреждения получили частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили.

В селе Ржевка Шебекинского округа мужчина и женщина пострадали от удара FPV-дрона по микроавтобусу. «После полного обследования в городской больнице №2 г. Белгорода им исключили предварительные диагнозы», — уточнил Гладков.

В 9:14 утра он сообщил, что в селе Графовка того же округа мужчина получил тяжелые ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю на территории предприятия. Пострадавшего доставили в больницу «в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и спины», говорится в посте.

Согласно данным Минобороны, всего за минувшее воскресенье над российскими регионами было сбито 266 беспилотников.