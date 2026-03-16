В ночь на 16 марта атака БПЛА на Москву возобновилась. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу силы ПВО отразили 30 дронов.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин в телеграм-канале.

О первых двух беспилотниках он сообщил в 2:34. В 2:59 стало известно о группе из шести дронов, в 3:08 — еще пяти БПЛА.

Позже, в 3:20, Собянин заявил об уничтожении пяти дронов, в 5:32 — о двух, в 5:44 — о четырех и в 06.24 — о ликвидации двух беспилотников.

Накануне силы ПВО сбили больше 50 дронов рядом с Москвой. Удары по городу закончились около 23:40 мск.

Собянин сообщал, что в ночь на 1 марта были сбиты 67 БПЛА, летевших на столицу. Утром в воскресенте город подвергся новой волне атак: по словам мэра, были уничтожены минимум 26 беспилотников.