Сотрудник филиала Сбербанка на Автозаводской улице в Москве Константин Топоров, который зарезал на рабочем месте начальницу Наталью Паскову, заявил, что сделал это по причине «издевательств» над ним со стороны коллег. Муж убитой после трагедии явился к банку с пистолетом и пытался прорваться внутрь. Подробности случившегося — в материале RTVI.

Через некоторое время после убийства замруководителя филилала Сбербанка Натальи Пасковой на месте ЧП появился ее муж с оружием, крича «У меня супругу убили!» Ему помешали оцепившие здание сотрудники Росгвардии, но, как отмечает канал «112», им удалось удержать мужчину «с большим трудом».

Вдовец спрашивал у правоохранителей, как именно была убита Наталья, пишет «Осторожно, Москва». «Прямо подошел и убил ножом? Как это произошло? Расскажите мне, я хочу об этом знать», — задавал он вопросы полицейским.

Также он требовал впустить его в помещение банка, чтобы он мог увидеть жену. Эти кадры попали на видео.

«Дайте две минуты. Кто у вас здесь начальник? Позовите его. Мне выпрашивать? Это гуманно вообще?» — цитирует мужа убитой телеграм-канал.

Росгвардейцы в камуфляже отказали ему.

Наталье Пасковой было 39 лет. По данным «Осторожно, новости» и MSK1.RU, в структуре Сбербанка она работала с 18 лет, многократно получала благодарности от клиентов. Была замужем за предпринимателем Алишером Халиловым, занятым в сфере торговли пищевыми продуктами. У пары есть девятилетний сын.

Тело погибшей после завершения оперативных мероприятий вывезли с места ЧП в черном мешке.

Убийцей оказался 40-летний Константин Топоров, которого начальница ловила на нарушениях, иногда штрафовала и собиралась уволить. После совершенного преступления, осознав, что натворил, мужчина рыдал в полицейской машине и твердил, что «не хотел, чтобы так получилось», сообщает «112».

В ходе протокольного допроса, кадры которого показал РЕН ТВ, задержанный назвал свое полное имя, подтвердил, что задержан за убийство Пасковой, и признал вину. Однако на вопрос о мотивах преступления он после некоторого раздумья сказал, что у него нет ответа на этот вопрос.

«Они издевались надо мной», — продолжил он.

В отделении банка на Автозаводской он работал год и два месяца, занимал должность старшего менеджера по обслуживанию клиентов и был единственным мужчиной среди сотрудниц-женщин. Он отличался грубым поведением, в том числе по отношению к посетителям, часто выражался матом и показывал неприличные жесты, пишет «Московский комсомолец».

По сведениям издания, до прихода в банк Топоров нигде не работал дольше трех месяцев. Как отмечено в телеграм-канале «МК: срочные новости», незадолго до устройства в отделение Сбербанка мужчина написал в соцсети с использованием мата, что его уволили после того, как он ударил руководителя. «Светит статья, ищу работу. Никогда не думал, что так поступлю», — написал тогда Топоров.

«Осторожно, новости» выяснили, что мужчина приехал в Москву из Новокузнецка. Канал подтвердил, что на него были жалобы со стороны работников банка, его считали конфликтным и скандальным. В сентябре он получил несколько взысканий. В корпоративной сети в графе «интересы» у него было указано «ножи».

По словам матери задержанного, тот жаловался, что ему трудно выстраивать отношения с коллегами в банке, передает РЕН ТВ. Он объяснял это тем, что всегда отстаивает свою точку зрения. При этом, как утверждает женщина, ее сын якобы ни разу ни с кем не дрался и с детства был «добрым и воспитанным». Сообщается, что Топоров в одиночку воспитывал дочь-пятиклассницу.

Агентство «Москва» указывает, что человек с такими же фамилией, именем и отчеством был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 2011-го по 2017 год, занимаясь в Кемерово пчеловодством.

По данным агентства, Топоров окончил Сибирский государственный индустриальный университет по программе «Менеджмент». Позже он прошел дополнительную общеобразовательную программу МГУ «Методы исследования в менеджменте». Мужчина сообщал о себе в Сети, что является автором практического пособия «Экономика малого предприятия в России» и предлагал услуги экономиста, обучение программированию.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Как ранее сообщили правоохранители, 30 сентября в помещении отделения банка на Автозаводской сотрудник ударил свою начальницу ножом. От ранения в область шеи женщина умерла на месте. Прокуратура назвала возможным мотивом преступления личную неприязнь на почве рабочего конфликта.