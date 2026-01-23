В Сети в открытом доступе оказалась база данных, содержащая 149 млн логинов и паролей от различных сервисов, включая 48 млн учетных записей Gmail (почта Google), 17 млн аккаунтов Facebook* и 420 тыс. криптовалютной платформы Binance. Об этом сообщает портал Wired со ссылкой на специалиста по IT-безопасности Джереми Фаулера.

«Это был словно список мечты преступников, потому что здесь так много разных типов учетных данных», — рассказал Фаулер изданию.

По его словам, вся информация была собрана таким образом, будто тот, «кто ее создавал, рассчитывал собрать именно много данных»: «И там были тонны учетных записей правительственных организаций из разных стран».

Помимо этого, в слитом архиве содержались сведения банковских профилей, платежных карт и стриминговых платформ. В их числе: около 4 млн паролей сервиса Yahoo, 1,5 млн Microsoft Outlook, 900 тыс. iCloud, 1,4 млн аккаунтов с доменом .edu, 780 тыс. TikTok, 100 тыс. OnlyFans и 3,4 млн Netflix.

Фаулер считает, что информация была собрана с помощью вредоносного ПО — инфостилера (похитителя паролей). Это ПО заражает устройства и записывает данные, которые пользователи вводят на сайтах, например, используя кейлоггеры (позволяют перехватывать и записывать любые манипуляции с клавиатурой пользователя).

Wired отмечает, что массив данных был организован таким образом, чтобы можно было легко индексировать большие объемы информации и автоматически классифицировать записи по уникальным идентификаторам. По мнению исследователя, такая структура могла использоваться для продажи различным киберпреступникам сведений, которые они могли применять в мошеннических схемах.

Все данные были доступны для поиска через обычный браузер, отмечается в материале. Фаулер отметил, что не смог установить владельца архива и в течение месяца пытался связаться с хостинг-компанией. За это время объем информации продолжал расти, но в конце концов эксперту удалось добиться того, что база была удалена.

Провайдер в статье не называется, но упоминается, что это крупная компания, работающая через независимых региональных партнеров.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности