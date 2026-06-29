В США растет число случаев заражения опасным патогеном — вирусом Повассан. Его распространяют те же иксодовые клещи, что разносят боррелиоз. Болезнь может оборачиваться тяжелыми неврологическими нарушениями — от провалов в памяти и проблем с речью до судорог. Лекарства от нее пока что нет, пишет The Washington Post.

В последние месяцы случаи заражения регистрировались в Нью-Джерси и Нью-Гэмпшире. Как объясняет Сараванан Тангамани, профессор микробиологии и иммунологии Медицинского университета SUNY Upstate и глава тамошнего центра изучения трансмиссивных болезней, вирус способен проникать в центральную нервную систему и вызывать энцефалит (воспаление головного мозга) или менингит (воспаление его оболочек).

Сама болезнь по-прежнему редкая, но число случаев увеличивается. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2015 году в стране зарегистрировали семь случаев, а в 2025-м — уже 76 (данные за прошлый год предварительные). За десятилетие с 2014 по 2023 год в США выявили около 270 заражений — против 64 за предыдущие десять лет.

Где встречается и как передается

Вирус назван в честь городка Повассан в канадской провинции Онтарио, где его обнаружили в 1958 году. В США он распространен прежде всего на северо-востоке страны и в районе Великих озер. Чаще всего человека заражает черноногий, или олений, клещ — тот самый переносчик боррелиоза. Реже вирус передают сурочьи и беличьи клещи, но они обитают в глухих лесах, куда люди заходят нечасто, отмечает Тангамани.

Главное отличие от болезни Лайма — скорость заражения.

«В отличие от боррелиоза, где клещу обычно нужно питаться кровью от 16 до 24 часов, чтобы передать инфекцию, в случае с Повассаном ему, по-видимому, достаточно оставаться на коже всего около 15 минут», — говорит Кэтрин Валентайн, клинический доцент отделения инфекционных болезней Медицинской школы Нью-Йоркского университета (NYU Grossman).

При этом чем дольше зараженный клещ пьет кровь, тем больше вируса попадает в организм и тем тяжелее может протекать болезнь.

Симптомы и осложнения

По оценкам специалистов, большинство инфицированных вообще не замечают болезни. У тех, кто все же заболевает, сначала поднимается температура и появляются симптомы, похожие на грипп: ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. На этом для многих история и заканчивается.

Но у части пациентов вирус за несколько недель добирается до центральной нервной системы, поражая спинной и головной мозг. Тогда симптомы становятся неврологическими: спутанность сознания, нарушения когнитивных функций, невнятная речь, потеря координации, судороги и даже паралич.

«Человек вполне может решить, что у него инсульт», — отмечает Валентайн.

Отличить помогает динамика: при инсульте нарушения наступают почти мгновенно, а признаки мозговой инфекции нарастают в течение нескольких дней.

Среди тех, у кого болезнь проявляется симптомами, умирают, по разным оценкам, от 10 до 15%. Около половины выживших остаются с долгосрочными неврологическими последствиями — от хронической забывчивости до устойчивых проблем с речью, ходьбой, а иногда и с приемом пищи.

Ни вакцины, ни специфического лечения от Повассана не существует. Тяжелые случаи лечат поддерживающей терапией — капельницами, при необходимости респираторной поддержкой и зондовым питанием. Иногда врачи назначают стероиды, чтобы снять воспаление мозга. Тем, у кого остаются неврологические нарушения, помогает реабилитация: физио-, когнитивная и трудотерапия.

Почему случаев заражения становится больше

Главный фактор — изменение климата. Клещи комфортно чувствуют себя в жару и при высокой влажности, поэтому из-за роста средних температур сезон их активности резко удлиняется.

«Сейчас мы фиксируем случаи [клещевых инфекций] уже в марте и вплоть до ноября», — говорит Валентайн.

К тому же в теплую погоду люди больше времени проводят на улице, а значит, и укусов становится больше.

Свою роль играют и мягкие зимы: из-за них растет численность грызунов и оленей, которые кормят клещей и разносят их на новые территории. Сказывается и то, что болезнь стало проще выявлять. Впрочем, Тангамани считает, что Повассан скорее недооценивают: бессимптомные и легкие случаи легко проходят мимо статистики, а менингит или энцефалит не всегда верно диагностируют — особенно если пациент не вспомнил про укус или врач не назначил нужные анализы крови и спинномозговой жидкости.

Как защититься от клещей

Лучший способ не заболеть — не дать клещу себя укусить. Поэтому Валентайн советует перед прогулкой по лесу пропитывать одежду инсектицидом перметрином, заправлять брюки в носки, наносить репелленты для кожи.

Вернувшись домой, можно прогреть одежду в сушильной машине на высокой температуре около 10 минут — сухой жар убьет клещей, которые могли остаться на ткани.

Осматривать себя Тангамани рекомендует сразу после любой вылазки на улицу, а не только вечером. Если клещ все же присосался, его подцепляют пинцетом как можно ближе к голове и вытаскивают, а затем месяц следят за самочувствием — прежде всего за температурой. При недомогании стоит обратиться к врачу: это может оказаться и Повассан, и другая инфекция, ведь за один укус клещ способен передать сразу несколько патогенов.