Сахар давно назначили «врагом № 1». Его обвиняют во всех бедах — от диабета до инфаркта. Но врачи всё чаще говорят: сахар действительно вреден в избытке, но есть факторы, которые куда опаснее для сосудов. И именно они становятся причиной большинства инсультов и сердечных катастроф.

Соль. Скрытый убийца

Мы привыкли солить еду «по вкусу», но даже без солонки соль в нас уже попадает в огромных количествах. Колбаса, хлеб, сыр, консервы, соусы — там соли больше, чем кажется. ВОЗ рекомендует не более 5 граммов в день (это чайная ложка), а средний россиянин потребляет в 2—3 раза больше.

Что в итоге? Давление растет, сосуды становятся ломкими, сердце работает «в перегрузке». Исследование New England Journal of Medicine (2014) показало: избыточное потребление соли связано с 1,65 миллионами смертей от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно.

Курение. Удар изнутри

Каждая сигарета вызывает спазм сосудов, повреждает их стенки и ускоряет образование бляшек. Даже «несколько сигарет в день» уже вредят. Американская кардиологическая ассоциация (Circulation, 2019) показала: у курильщиков риск инфаркта и инсульта в 2—4 раза выше.

Пассивное курение тоже опасно — сосуды реагируют так же, как у самого курильщика. Это значит, что «одна-две сигареты за компанию» — не безобидная привычка, а прямой риск для сердца.

Сидячий образ жизни. Новая «чума века»

Мы живем в эпоху комфорта: работа за компьютером, поездки на машине, отдых на диване. Но для сосудов это губительно.

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья (2016) подсчитали: у тех, кто сидит более 6—8 часов в день, риск болезней сердца выше на 20—40%. Даже спортзал раз в неделю не компенсирует ежедневное бездействие.

Простой пример: пройтись 20—30 минут пешком каждый день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть (British Journal of Sports Medicine, 2020).

А как же сахар?

Да, избыток сладкого ведет к ожирению, диабету и косвенно вредит сосудам. Но если сравнить:

-Соль напрямую разрушает сосуды,

-Курение буквально «поджигает» их изнутри,

-Малоподвижность лишает их тонуса.

Именно этот «тройной удар» считается главной причиной ранних инфарктов и инсультов, а не сахарный кусочек к чаю.

Главные враги сосудов — это соль, сигареты и сидячий образ жизни. Добавим сюда хронический стресс и лишний вес — и получится коктейль, который старит организм быстрее любого сахара.

Хорошая новость в том, что всё это в наших руках. Достаточно меньше солить еду, бросить курить, больше ходить пешком, чтобы сосуды сказали «спасибо» и работали без перебоев долгие годы.