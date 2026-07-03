Немецкий оператор электросетей Amprion GmbH призвал правительство страны временно приостановить дальнейшее закрытие угольных электростанций для обеспечения надежного электроснабжения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора компании Кристофа Мюллера.

Выступая на конференции по безопасности поставок в Берлине, глава Amprion отметил, что страна может столкнуться с серьезными перебоями в электроснабжении. Он заявил, что уже через несколько лет нельзя будет гарантировать стабильность электроэнергетики без резервных мощностей.

По словам Мюллера, не следует выводить из эксплуатации дополнительные угольные электростанции, пока не введены значительные новые мощности. Речь идет прежде всего о строительстве газовых электростанций.

Amprion — один из четырех крупнейших операторов сетей электропередачи в Германии, отвечающий за транспортировку электроэнергии в западных и юго-западных регионах страны. Компания управляет ЛЭП общей протяженностью около 11 тыс. км.

Германия, полностью отказавшаяся от атомной энергетики, к концу десятилетия может столкнуться с потенциальным дефицитом электроэнергии в объеме от 10 до 24 гигаватт в периоды пикового потребления, отмечает Bloomberg. Это связано с постепенным выводом из эксплуатации угольных электростанций в рамках плана по отказу от угля к 2038 году.

Чтобы компенсировать выбывающие мощности, правительство с сентября планирует начать финансирование аукционов по строительству новых газовых электростанций.

Операторы угольных электростанций также могут добровольно выводить блоки из эксплуатации, если их работа становится нерентабельной. Однако в случае угрозы дефицита национальный энергетический регулятор имеет право переводить электростанции в резерв.

В настоящее время резервный парк, который используется только в чрезвычайных ситуациях, составляет 8,8 гигаватта, причем 3/4 этой мощности приходится на угольные электростанции.