Российский боец смешанных единоборств (ММА) и башкирский депутат Джефф Монсон сообщил ТАСС, что его не впустили в Молдову. 29 ноября у него должен был пройти бой по кикбоксингу в Кишиневе.

«Меня не пускают из-за моей поддержки России», — заявил Монсон.

Позднее в разговоре с РИА Новости спортсмен сообщил, что их задержали вместе с тренером в аэропорту Молдовы. Власти республики, по его словам, отказали во въезде из-за того, что он отказался скрыть татуировки и не упоминать Россию на пресс-конференции перед поединком с местным спортсменом Ионом Шолтояну.

«Мне предлагали использовать макияж, чтобы замаскировать татуировку “Z” на шее, и не говорить о России во время пресс-конференции, но я отказался от этих просьб. Эти просьбы были для меня оскорбительными. Я никогда не буду скрывать, откуда я и кого поддерживаю», — сказал боец.

54-летний Джефф Монсон — уроженец Сент-Пола (столица американского штата Миннесота). Еще в школе он увлекся борьбой, также у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Монсон начал карьеру в смешанных единоборствах в 1997 году и продолжал выступать до октября 2016-го. За это время он провел 87 боев, из которых 60 завершил победой, включая три нокаута.

Начиная с 2015 года, Монсон не раз заявлял о желании сменить американское гражданство на российское. Такое решение, по словам бойца, «шло из сердца, а не из головы». В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении американскому спортсмену российского гражданства.

Боец выходил на ринг под гимны СССР и Донбасса. У него есть татуировки с изображением серпа и молота, а также монумента «Родина-мать» в Волгограде.

Монсон также является соучредителем компании «Алтай пэлас файт» (занимается прокатом спортоборудования и дополнительным образованием для детей и взрослых). В 2023 году он стал депутатом курултая (парламента) Башкортостана седьмого созыва.