Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил обратить в доход государства частный лицей-интернат «Подмосковный» в поселке Караллово Одинцовского городского округа Московской области. Образовательное учреждение, основано бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским*. Решение, которое суд огласил 6 ноября, подлежит немедленному исполнению, пишут ТАСС и «Коммерсант».

Согласно материалам суда, лицей занимает обширную территорию площадью более 80 гектаров. На его земле расположены пять жилых зданий и около четырех десятков учебных и хозяйственных построек общей площадью свыше 25 тысяч кв. м. Кадастровая стоимость всего этого имущества превышает 1,2 млрд рублей.

Позиция Генпрокуратуры

Надзорное ведомство утверждает, что, хотя юридическим учредителем лицея с 2004 года значится офшорная компания Jensen cort Ltd, фактическими владельцами активов являются Михаил Ходорковский* и бывший совладелец «ЮКОСа» Платон Лебедев. Эта схема, по мнению истца, была создана для сокрытия истинных бенефициаров.

Генпрокуратура также заявила, что финансирование учреждения осуществляется через «Фонд Ходорковского**» и другие связанные с ним структуры. Указывалось, что Ходорковский* использует подконтрольные фонды для поддержки антироссийских санкций и финансирования украинских вооруженных формирований. По мнению обвинения, это оказывает влияние на «мировоззрение учащихся», а в интерьерах лицея Ходорковский* представлен как политик и меценат. Кроме того, было отмечено, что педагогический состав проходил подготовку за рубежом.

Все изъятие имущества произведено в счет погашения ущерба на сумму 17,4 млрд рублей, который был причинен государству налоговыми преступлениями бывших владельцев ЮКОСа».

Позиция защиты

Представители лицея оспаривали эти доводы. Они утверждали, что учредителем изначально выступал отец Ходорковского*, Борис, а в настоящее время совладельцем является фонд выпускников. Защита настаивала на патриотической направленности воспитания, сообщив, что 12 выпускников лицея участвуют в СВО, а двое погибли.

В качестве свидетеля со стороны ответчиков выступил генерал-майор ФСБ в отставке Михаил Полянский. Он заявил, что лично наводил справки о лицее перед тем, как отдать туда своего внука, и не сделал бы этого, если бы учреждение было связано с Ходорковским*.

Несмотря на доводы защиты, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**признан в России нежелательным