Генпрокуратура России подала в Мещанский суд Москвы иск с требованием обратить в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», основанный родителями экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* для детей, переживших теракты, катастрофы и чьи родители служат в горячих точках. По версии прокуратуры, обучение в лицее «формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям». В 2024 году руководство интерната обращалось к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти учреждение от закрытия.

Генпрокуратура подала иск в начале октября, следует из карточки на сайте суда. Ответчиками указаны Михаил Ходорковский*, экс-глава банка «Менатеп» Платон Лебедев и Международная коммерческая компания «Йенсен Корт Лтд» (Jensen Cort Ltd).

Согласно иску, подробности которого приводит источник «Интерфакса», с 2004 года учредителем лицея значится зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Йенсен корт Лтд». По версии Генпрокуратуры, это было сделано для сокрытия данных о его фактических владельцах — Ходорковском* и Лебедеве, которые являются «должниками по исполнительному производству».

Из иска следует, что лицей финансируется «Фондом Ходорковского»**, признанным в России нежелательной организацией, и компанией «Паррингроув», имущество которой, как признал суд, принадлежит Ходорковскому* и Лебедеву.

Генпрокуратура считает, что обучение в лицее «Подмосковный» «носит политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям». В качестве обеспечительных мер ведомство потребовало наложить арест на имущество и счета интерната.

Претензии Генпрокуратуры к лицею

На сайте лицея говорится, что суд в начале октября арестовал все движимое и недвижимое имущество учреждения, а также принадлежащие ему денежные средства. При этом интернат продолжает работу.

Согласно иску Генпрокуратуры и судебному определению, детали которых приводятся в публичном обращении лицея, Ходорковский* и Лебедев, осужденные по делам о мошенничестве и неуплате налогов, причинили государству ущерб в размере 17,4 млрд рублей, и 16,5 млрд рублей из этой суммы не возмещено.

В определении суда говорится, что в интернате работают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Воспитание детей в стенах лицея «не соответствует принципам и задачам образовательного процесса, формирует у молодежи негативное убеждение о Родине, способствует оттоку квалифицированных кадров за рубеж», утверждается в документе.

Также отмечается, что в лицее развешаны изображения Ходорковского*, который «представлен как политик и меценат».

Дети участников СВО и выжившие в терактах: кто учится в лицее

В интернате заявили, что эти обвинения вызывают у сотрудников и выпускников «недоумение и шок». Отмечается, что с сентября 2024 года лицей принадлежит Фонду поддержки и содействия развитию интерната, который учредили его выпускники.

Все они живут и работают в России и «никак не связаны с зарубежным идеологическим или финансовым влиянием», заявили в лицее. Там также подчеркнули, что не имеют «никакой финансовой или идеологической связи» с Ходорковским* и Лебедевым.

Сейчас в интернате учатся и живут более 130 детей, 44 из них — дети военнослужащих, в том числе участников военной операции. Родители некоторых бывших воспитанников были посмертно удостоены звания Героя России. В зоне СВО также находятся 12 выпускников лицея.

«Двое из выпускников уже отдали свои жизни при исполнении воинского долга в Сирии и в зоне специальной военной операции», — сообщили в лицее.

Там добавили, что педагоги и воспитанники с 2022 года отправили серию гуманитарных грузов для российских военных на передовой.

Кроме того, в интернате учатся дети из ДНР, ЛНР, Брянской, Курской и Белгородской областей, чья «жизнедеятельность объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств».

Директор лицея Карен Симонян ― капитан запаса Погранслужбы ФСБ, ветеран боевых действий. Осенью 2025 года он ездил в командировку в приграничные области и на новые территории «с целью поиска детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

«Все перечисленное уже говорит о том, что наше учреждение функционирует исключительно в интересах России», — подчеркнули в интернате.

В ноябре 2024 года Симонян заявил, что интернат «душат проверками» и пытаются закрыть. В подмосковном Минобразования сообщили, что внеплановые проверки в лицее не проводились.

Сотрудники, выпускники и официальные представители учеников лицея написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить закрытия учреждения. В лицее отметили, что готовы «исправить любые недостатки», выявленные Генпрокуратурой и другими ведомствами, а также «погасить любые штрафы и взыскания».

«Все эти годы лицей обеспечивал условия для полноценного обучения и воспитания не просто юных граждан с высокими академическим заслугами — он воспитывал и воспитывает патриотов России, истинных сынов и дочерей Родины», — говорится в письме Путину.

Лицей-интернат «Подмосковный» был создан в 1993 году по инициативе Михаила Ходорковского* его родителями Борисом и Мариной Ходорковскими. Первых воспитанников лицей принял в 1994 году. Среди учеников в разные годы были дети, пострадавшие в терактах в Беслане, Каспийске, Волгодонске, театральном центре на Дубровке. За 30 лет существования лицей выпустил более 500 учеников. Обучение и проживание в лицее бесплатное. Интернат находится в поселке Кораллово Одинцовского района Московской области. Согласно судебным документам, он имеет в собственности 86 га земли, пять жилых и 40 нежилых помещений, его кадастровая стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** признан в России нежелательной организацией