В Москве погиб основатель школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло, сообщают «Московский комсомолец», Baza и РЕН ТВ. По неподтвержденной информации, он покончил с собой.

Как пишет Baza, тело Торелло нашли под окнами его офиса в Москве, перед этим он попрощался с родными, отправив СМС. Телеграм-канал пишет, что 53-летний мужчин состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

О том, что Торелло наблюдался у психиатра, также сообщает РЕН ТВ. По информации источника телеканала, накануне основатель Alfaschool сообщил своим родным о намерении покончить с собой.

Как отмечает Baza, Торелло родился в Турине (Италия), затем учился в Ирландию на лингвистическом факультете института имени Святого Патрика. В 2012 году году основал собственную школу изучения итальянского языка с особой методикой преподавания.

«МК» пишет, что тело итальянца нашли в ночь на 11 октября около дома по 2-й улице Синичкина, где жил Торелло. Там же были зарегистрированы его курсы, отмечает издание.

«Основные версии случившегося — самоубийство либо несчастный случай, однако проверяются и другие предположения», — говорится в статье.