Как стало известно RTVI, в США за день до своего дня рождения покончил жизнь самоубийством Алексей Кнеков — основатель ГК “Сенеж”, одного из крупнейших российских производителей краски и средств защиты древесины. Вместе со своей женой Ольгой Кнековой, бизнесмен был признан Хорошевским судом виновным в хищении 139 млн рублей и находился в международном розыске. Незадолго до смерти, уже в США, бизнесмена сбила машина, и он оказался в инвалидном кресле, а виновник аварии отказался погашать затраты на лечение.

Алексей Кнеков, по данным RTVI, умер еще 17 ноября 2024 года, однако известно об этом стало лишь сейчас, когда его наследники предоставили документы о смерти в российские суды. В частности, в арбитражный суд Москвы, где рассматривалось дело о банкротстве ИП Кнекова.

Тело бизнесмена обнаружили без признаков жизни в его квартире на Блаффсайд-драйв на севере Лос- Анджелеса. Согласно выводам судмедэкперта Альмы Мартинес, за день до своего 53-х летия бизнесмен повесился, ничего криминального в обстоятельствах его смерти обнаружено не было и произошедшее признано самоубийством.

В марте 2024 года Кнеков вместе со своей женой Ольгой Кнековой был осужден за хищение 139 млн.рублей со счетов двух подразделений “Сенежа”.

По данным следствия, в 2018 году Кнеков вступил в конфликт с другими совладельцами компании Еленой и Владимиром Максимовыми. В результате Кнекова отстранили от руководства холдингом, и он решил отомстить. Как следует из материалов дела, хорошо зная финансовую систему компании, предприниматель решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты». Выбор был продиктован тем, что на счетах находились внушительные суммы и они были открыты в одном отделении Сбербанка на проспекте Маршала Жукова. Помочь мужу осуществить задуманное, по версии следствия, взялась Ольга Кнекова. Используя дубликаты электронных ключей системы “Сбербанк Бизнес Онлайн”, супруги в итоге осуществили задуманное, обналичив затем всю сумму.

Бизнесмен и его жена были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Хорошевский суд приговорил предпринимателя к 8,5 годам колонии, а его жену — к 7,5 годам. Однако приговор был вынесен в заочном режиме, так как во время слушаний подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания. Суд сначала потребовал принудительного привода супругов, но, убедившись в их отсутствии по местам регистрации, заочно арестовал, после чего Кнековых объявили в розыск.

По оперативным данным, супруги через Минск вылетели на Кипр, а затем перебрались в США. Здесь бизнесмена сбила машина, и, судя по записям в соцсетях, затем он передвигался в инвалидном кресле, а виновник аварии отказался погашать затраты на лечение. Скорее всего, это происшествие повлияло и на финансовое положение супругов, во всяком случае, судя по постам в соцсетях, его жене пришлось собирать деньги на памятник мужу.