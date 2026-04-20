В Шотландии начато расследование обстоятельств смерти 51-летнего Марка Коннора, отбывавшего пожизненное заключение за садистское убийство пенсионера и скончавшегося в тюремной больнице 21 марта 2025 года, сообщает Daily Record. Предварительное слушание назначено на 1 июня в шерифском суде Глазго.

Коннор и его сообщник Стюарт Мюиркрофт в августе 2022 года напали на 67-летнего Аллана Уэста в его собственной квартире в Гранджмуте. Жертва получила не менее 70 травм: пенсионера избивали ногами, руками, палками, кружками, дверцей стиральной машины, телевизором и пылесосом. Смерть наступила от тупой травмы головы и тяжелых повреждений грудной клетки.

После убийства сообщники использовали банковскую карту жертвы, чтобы купить пиво и сигареты. На суде они пытались переложить ответственность друг на друга. Владеющий черным поясом по тхэквондо Мюиркрофт доказывал, что не является жестоким человеком и пытался утихомирить Коннора, чтобы тот перестал избивать пенсионера.

Однако следователи нашли следы ДНК Мюиркрофта на пылесосе, который был использован в качестве одного из орудий избиения. В итоге обвиняемый признался, что их нападение было спланированным. При этом он продолжал утверждать, что нанес удары Аллану уже в то время, когда жертва предположительно скончалась якобы от ударов Коннора.

При вынесении приговора в июле 2024 года судья отметил «абсолютную жестокость», с которой было совершено «убийственное нападение». Оба преступника получили пожизненные сроки с правом подачи заявки на условно-досрочное освобождение не раньше чем через 20 лет.

Коннор был этапирован в тюрьму HMP Low Moss, откуда менее через восемь месяцев его увезли в тюремную больницу, где он скончался.

«Генеральный прокурор считает, что, поскольку смерть Марка Коннора наступила, когда он находился под стражей, проведение расследования со смертельным исходом является обязательным», — пояснила прокурор Лоррейн Алмонд из Управления по борьбе с тяжкими преступлениями.

По ее словам, такое разбирательство не направлено на поиск виновных, а изучает обстоятельства смерти для предотвращения подобных случаев в будущем.