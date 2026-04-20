В России покупатели перешли на режим «строгой экономии» из-за роста цен на продукты, и на фоне этого растущая популярность дискаунтера «Чижик» выглядит вполне объяснимой. Таким мнением в беседе с RTVI поделился экономист Андрей Бархота, автор телеграм-канала «Бархотные финансы». Он добавил, что изменить ситуацию можно лишь за счет роста доходов и замедления инфляции.

О том, что дискаунтер «Чижик» в 2026 году впервые может обогнать по выручке супермаркеты «Перекресток», в интервью РБК рассказала президент X5 Group (куда входят обе торговые сети) Екатерина Лобачева. По данным X5 по МСФО, «Перекресток» по итогам 2025 года заработал 531 млрд рублей (на 8% больше, чем годом ранее), а «Чижик» 417 млрд, его выручка прибавила 67%. При сохранении такой динамики дискаунтер может впервые выйти вперед уже в этом году, допустила Лобачева.

«Из-за того, что сужается горизонт покупательного планирования, и некоторые думают, как бы в этот месяц обойтись без залезания в кредитную карту или в потребительский кредит, “Чижик” становится своего рода спасением. Потому что, несмотря на более узкую номенклатуру товаров — не секрет, что “Чижик” — это больший дисконт, но меньше ассортиментный ряд, — покупатели выбирают именно такой вариант взаимодействия для экономии», — объяснил в беседе с RTVI Бархота.

Он добавил, что в данном случае речь идет об «очень интересном феномене».

«Несмотря на некоторые ограничения покупательной способности населения, на меньший средний чек, меньшую номенклатуру в корзине потребительских товаров, ретейлер показывает очень хорошие результаты», — отметил экономист.

Он уточнил, что X5 выигрывает на рынке именно за счет того, что использует разные форматы — от «Перекрестка» до «Чижика».

«Это говорит косвенно о том, что есть определенные проблемы с платежеспособностью населения. Она действительно серьезно снизилась. Люди стали экономить приблизительно с середины прошлого года. Причем это фиксирует Росстат и независимые социологические исследования, которые проводились в России», — добавил эксперт.

Эксперт уточнил, что если раньше в магазинах было много покупателей с корзинами, которые были заполнены наполовину или даже больше, то сейчас «некоторые вообще не берут корзины и несут что-то в руках». «За ту же сумму в корзинах покупателей все меньше товаров», — добавил он.

Собеседник RTVI также констатировал миграцию покупателей вниз по ценовой лестнице.

«Это очень сильно давит на потребительские настроения, на покупательную способность и вынуждает большую часть покупателей обращаться к формату тех магазинов, которые предполагают больший дисконт и вообще более доступны. Покупатели “Перекрестка” перемещаются в “Пятерочку”, покупатели “Пятерочки” перемещаются в “Чижик”», — обозначил он тенденцию.

Главная причина — рост цен на продовольствие, продолжил Бархота. Он привел данные Росстата, согласно которым с начала 2026 года картофель подорожал на 25%, яйца и сахар — на 10—15%. При формально однозначной инфляции (ниже 10%) некоторые продукты прибавили в цене 20% и выше. «И это как раз вынуждает обращаться к формату “Чижика”», — сказал Бархота.

Он также отверг мнение о том, что происходящее — это своего рода «сберегательная модель» домохозяйств.

«Это, на самом деле, конечно, эвфемизм, реально сберегать-то нечего. Наоборот, они берут сбережения для того, чтоб покрыть потребление, которое выросло в цене. Это именно режим строгой экономии и, по сути дела, попытка сохранить какую-то пищевую ценность, хоть какой-то продовольственный набор за те же деньги», — пояснил специалист.

По его оценке, сейчас шесть-семь из десяти покупателей — потенциальные клиенты «Чижика», что создает серьезный стратегический вызов для других сетей, включая «Вкусвилл» и «Магнит»: им придется искать новые форматы и заходить в ультрадешевый сегмент. Бархота считает, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

«Да, безусловно. В дальнейшем мы видим, что спрос на дискаунтеры и такие модели, где ассортиментный ряд предельно сжат, компрессирован, но есть больший дисконт по розничным отпускным ценам, будет приобретать большую популярность и большую наполняемость. И сами ретейлеры будут искать какую-то равновесную бизнес-модель», — представил свой прогноз специалист.

Переломить тенденцию, по мнению Бархоты, сможет только замедление продовольственной инфляции — его можно ожидать после июля за счет нового урожая — и рост доходов населения. «В этой связи, конечно, на первое место становится поручение президента 2023—2024 года, когда он говорил о важности обеспечения роста доходов населения. Это будет ближайшая задача номер один, на самом деле», — уверен он.

При этом снижение ключевой ставки экономист считает почти нерелевантным: «Роль ставки абсолютно минимальна».

Банки, по его словам, на фоне нестабильной занятости будут ужесточать одобрение кредитов вне зависимости от ее уровня. «Важно работать с перезапуском общего инвестиционного цикла и главным KPI для экономического процветания выбрать именно занятость, создание новых рабочих мест. Чем раньше это будет сделано, тем меньше будут затраты на купирование этих проблем», — резюмировал экономист.

20 апреля KP.ru на основе данных Росстата сообщила, что за четверть века средняя зарплата в России выросла с уровня, на который можно было купить 42 кг курятины или 130 десятков яиц, до 100 360 рублей в месяц — и теперь на эту сумму можно взять уже более 400 кг курицы или тысячу десятков яиц. Холодильник и телевизор в 2000-м требовали полугодовых накоплений, сейчас с одной зарплаты можно купить два холодильника или три телевизора; зимних курток вместо одной — 11, а отдых в Турции подешевел с пяти среднемесячных зарплат до одной.

По данным издания, если в нулевых новая отечественная машина обходилась в четыре с лишним года работы, то теперь в год и два месяца. Главный сводный показатель — стоимость фиксированного набора из 83 товаров и услуг по Росстату: в 2000-м он стоил 2 254 рубля и почти равнялся средней зарплате, в конце 2025-го — 26 106 рублей, и на одну зарплату таких наборов можно купить уже 3,84 — то есть реальное благосостояние выросло примерно в четыре раза.

Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов призывает к осторожности в оценках: «Для расчетов правильнее все-таки брать не среднюю начисленную зарплату — более реальную картину дает медианная зарплата», — по данным Сбериндекс, в декабре 2025 года она составила 70 919 рублей. «Если говорить о стоимости жилья и автомобилей, нужно иметь в виду, что в начале века не было ни ипотеки, ни автокредитов — сейчас же большинство таких покупок совершается именно в кредит», — добавил экономист.

По данным Центробанка, объем займов населения на начало 2026 года достиг рекордных 45 трлн рублей.