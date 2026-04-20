Нежелание россиян использовать оплачиваемые выходные для прохождения диспансеризации связано с нехваткой времени у работающих, недостаточной осведомленностью о процедуре и логистическими сложностями. Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

20 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков «Актион охраны труда» сообщили, что шесть из 10 работающих россиян не пользуются оплачиваемым выходным для диспансеризации, хотя такое право гарантировано законом. Регулярно это делает лишь 19% работников, еще 15% проходили подобный медосмотр только один-два раза, 2% получили отказ от работодателя. При этом о самом праве на оплачиваемый день для диспансеризации знает 51% опрошенных, еще 41% узнали об этом из СМИ.

Башанкаев напомнил, что Россия — одна из немногих стран, которая «предлагает и проводит бесплатные проверки здоровья всему населению».

«Много сделано для того, чтобы люди проходили диспансеризацию в удобное время — и выходные дни предоставили, и рабочие коллективы на месте проверяем, и в субботу врачи сейчас работают. У нас даже коллеги начали с 8 утра работать до 9—10 вечера, ночные приемы открыли — до часу ночи», — сказал депутат.

Он уточнил, что с 2026 года программа диспансеризации расширена: в нее включили анализ на липопротеин А у молодых людей — он помогает выявить семейную гиперхолестеринемию, одну из частых причин ранних инфарктов и инсультов.

«Диспансеризация остается одним из самых эффективных способов бесплатно проверить здоровье. Уверен, что эти процессы в условиях развития цифровизации будут совершенствоваться», — подчеркнул собеседник RTVI.

При этом он отметил, что резервы для улучшения еще есть и их надо искать в диалоге с самими гражданами, а также перечислил причины низкого охвата.

«Медицина становится все человечнее, но требуется еще больше усилий от медиков, СМИ и лидеров мнений. Нужны реальные истории успеха, примеры “добрых побед” от ранней диагностики. Среди возможных причин неидеального охвата — нехватка времени у работающих людей, недостаточная осведомленность о процедуре и ее плюсах, а также логистические сложности, такие как очереди или удаленность поликлиник», — добавил парламентарий.

Схожую позицию в разговоре с «Ведомостями» высказал профессор Финансового университета Александр Сафонов: по его словам, нагрузка на ядро рабочей силы — сотрудников 25—40 лет — достигает 50—55 часов в неделю, и в таких условиях работники просто не берут выходные для похода к врачу, боясь не выполнить трудовые нормативы. Единственным реальным выходом он считает возврат к советской модели: обязать компании составлять графики, по которым сотрудники будут посещать медучреждения, а также формировать выездные диспансерные группы с мобильным оборудованием.

В статье отмечается, что между тем отношение россиян к диспансеризации в целом положительное: 56% считают, что такие осмотры позволяют системно следить за здоровьем, 58% оценили важность регулярных медосмотров на максимальный балл.

Негативно настроены лишь 21% — большинство из них воспринимают диспансеризацию как бюрократическую процедуру и способ сбора персональных данных.

По итогам 2025 года диспансеризацию прошли 122 млн россиян — 93% от числа подлежащих осмотру, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава 17 апреля.