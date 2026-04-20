Новые площадки для активного отдыха и спорта, а также концептуальные детские пространства появились в столичных парках и зонах отдыха благодаря участию строительных компаний в сезонных проектах «Лето в Москве» и «Зима в Москве». Вкладываясь в развитие городской среды, бизнес усиливает свою социальную значимость и формирует новые стандарты качества жизни, рассказали mos.ru девелоперы.

В частности, в Парке Горького в рамках прошлогоднего «Лета в Москве» появилось детское пространство «Кот» в форме этого животного размером 17 на 22 метра. Оно покрыто мягкой резиной, раскрашенной под рыжую шерсть, и снабжено сеткой, пандусом и множеством мелких зацепов, по которым дети могут лазить.

Особенно им полюбилась «переговорная труба» внутри фигуры, в которую можно мяукнуть и услышать, как кот мяукает в ответ.

Новое пространство органично дополнило существующие детские площадки Парка Горького, сказал директор по маркетингу группы компаний ПИК Андрей Венгеров. Он отметил, что кот в массовой культуре традиционно ассоциируется с домашним уютом и напоминает любимых персонажей из мультфильмов и книг, от кота Матроскина до Чеширского Кота.

«Именно эти эмоции мы хотели подарить семьям, которые приходят в парк. Нам было важно создать именно то место, куда ребенок захочет возвращаться снова и снова», — рассказал Венгеров.

В свою очередь компании Stone и «22/11» в рамках проекта «Зима в Москве» подарили столичным жителям и туристам пространства для игры в керлинг — набирающий популярность вид олимпийского зимнего спорта. Ледовые площадки с уютными костровыми зонами обустроили в парках «Ходынское поле» и «Фили».

«Участие в сезонных проектах — это возможность для бизнеса взаимодействовать с аудиторией в формате прямой коммуникации. Бренд, интегрируясь в пространство, связанное с приятными эмоциями, становится частью сценария жизни горожан и гостей столицы», — поделилась опытом директор по коммуникациям и устойчивому развитию Stone Татьяна Желанова.

Девелоперы стремятся ассоциировать свои бренды со здоровым и активным образом жизни, что повышает интерес к ним со стороны молодой аудитории, отмечает mos.ru. У бизнеса также есть возможность выбрать под свои проекты такие объекты городской среды, которые отвечают их собственной философии.

Например, компания «Новая эра» — дочерняя структура «РЖД-Недвижимость» — выбрала каток «Лед» в парке «Сокольники», потому что стремится создавать максимально сбалансированную и гармоничную среду для семейного отдыха, пояснила директор Анастасия Суханцева.

Компания «Донстрой», со своей стороны, обеспечила новое пространство для семейного отдыха на свежем воздухе на «Красногвардейских прудах», где на центральной эстраде была установлена стилизованная новогодняя ель.

Всего в рамках «Зимы в Москве — 2025/2026» было проведено более 57 тыс. мероприятий, которые посетили 32 млн человек. «Лето в Москве» в прошлом году объединило более 122 тыс. мероприятий, которые посетили 64 млн человек. В этом году большой и малый бизнес снова приглашают к участию в новом сезоне «Лета в Москве» в качестве партнеров и соорганизаторов мероприятий.