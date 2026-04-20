Иран «замер в ожидании»: люди опасаются возобновления военных действий в любой момент и готовы снова покинуть свои дома. Они не знают, «осталось ли худшее позади или худшее еще впереди». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. Он подтвердил, что МККК продолжает работать в Исламской республике.

«Сегодня Иран замер в напряжённом ожидании. Все в Иране затаили дыхание. Люди не знают, осталось ли худшее позади или худшее ещё впереди. Многие сообщества, которым пришлось покинуть свои дома, начинают возвращаться, но при этом люди снова готовы уехать, если боевые действия возобновятся», — рассказал Хашем Оссейран.

По его словам, «ситуация в Иране дает некоторое облегчение в связи с перемирием, однако сохраняется постоянный страх, что боевые действия могут возобновиться в любую минуту».

Собеседник RTVI отметил, что беженцев за пределы Ирана почти не было, в основном люди перемещались внутри страны.

«Люди были вынуждены покидать свои дома, города и населённые пункты в поисках безопасности, которая временами казалась недостижимой. Наши коллеги, в частности, рассказывают, что в период боевых действий Тегеран напоминал город-призрак. Этот шумный, оживлённый город вдруг опустел — улицы были пусты. Люди либо уехали, либо не выходили из своих домов», — поделился представитель МККК.

Также спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку подтвердил, что из-за атак на иранские нефтяные объекты в Тегеране прошли «нефтяные» дожди.

«Над городом висело облако чёрного дыма. Люди вдыхали этот чёрный дым, а это неизбежно влечёт за собой последствия для дыхательной системы», — передает слова очевидцев Хашем Оссейран.

При этом он признал, что экологические последствия, включая степень загрязнения воздуха, воды и почвы, а также масштаб разрушений гражданской инфраструктуры в Иране еще предстоит оценить.

«Нам известно, что военные действия имели влияние на объекты гражданской инфраструктуры, включая водопроводные сети, энергетическую инфраструктуру, больницы, школы. <…> К сожалению, повреждения гражданской инфраструктуры — это не только иранская проблема: перед нами удручающая тенденция, которую мы наблюдаем по всему Ближнему Востоку. Мы видим это в Ливане, мы видим это в странах Персидского залива, мы видим это в Израиле», — признал собеседник RTVI.

В Международном комитете Красного Креста подтвердили, что продолжают работать в Иране.

«Международный комитет Красного Креста ведёт работу в Иране. У нас есть команды в Тегеране. <…> МККК присутствует на месте, тесно взаимодействует с иранскими властями и с Иранским обществом Красного Полумесяца. Мы подтверждаем, что намерены продолжать работу в стране», — отметил Хашем Оссейран.

По его словам, на прошлой неделе МККК передал Иранскому обществу Красного Полумесяца пять грузовиков с гуманитарной помощью, следом была запланировала партия еще из девяти грузовиков.

«Они содержат предметы первой необходимости для 25 000 человек. Мы также прорабатываем вопрос доставки дополнительных грузов, включая медицинскую помощь, для поддержки Иранского общества Красного Полумесяца», — заключил спикер МККК по Ближнему Востоку.

Полностью интервью выйдет на сайте www.rtvi.com и на YouTube-канале RTVI.