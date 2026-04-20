Французские прокуроры вызвали Илона Маска и бывшего гендиректора X Линду Яккарино для дачи показаний в рамках расследования о распространении на платформе материалов с сексуальным насилием над детьми и дипфейков порнографического содержания, сообщает The Guardian. Cлушание назначено на понедельник, 20 апреля, в Париже.

«Эти добровольные беседы с руководителями Х призваны позволить им представить свою позицию по фактам и, при необходимости, меры по соблюдению требований, которые они планируют внедрить. На данном этапе это расследование носит конструктивный подход, с конечной целью обеспечить соблюдение платформой французского законодательства», — прокомментировали предстоящую встречу в прокуратуре.

При этом представители ведомства отказались ответить на вопрос журналистов о том, что грозит Маску в случае неявки по повестке.

Расследование ведет киберподразделение парижской прокуратуры, которое открыло дело в январе 2025 года после жалоб французского законодателя на предвзятые алгоритмы X. Позже оно расширилось из-за генерации системой ИИ Grok отрицающих Холокост постов (что является преступлением во Франции), а также из-за создания сексуально откровенных дипфейков.

В феврале 2026 года в парижском офисе X прошел обыск. Маска и Яккарино, которая руководила работой платформы с мая 2023 года по июль 2025 года, обвиняют в возможном соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, создании дипфейков сексуального характера, отрицании преступлений против человечности и манипуляции автоматизированной системой обработки данных в составе организованной группы.

В марте, парижская прокуратура уведомила Минюст США и Комиссию по ценным бумагам и биржам, что «спор вокруг сгенерированных Grok откровенных дипфейков, мог быть намеренно организован для искусственного повышения стоимости компаний X и xAI, а это является уголовным преступлением».

По мнению прокуратуры, провокация могла быть устроена «накануне запланированного на июнь 2026 года листинга нового объединенного субъекта SpaceX и xAI, в то время когда компания X явно теряла динамику».

По данным The Wall Street Journal, американский Минюст отказался содействовать французским властям, заявив, что расследование «стремится использовать французскую уголовную систему для регулирования публичной площадки для свободного выражения идей и мнений», а это противоречит Первой поправке к Конституции США.