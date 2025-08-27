Хамовнический суд Москвы приговорил экс-помощника главы МВД, генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. Его также лишили звания и запретили занимать госдолжности на десять лет, пишет РБК.

По тому же делу были осуждены его подчиненные, генерал-майоры Алексей Семенов и Иван Абакумов, получившие 10,5 и 11,5 лет колонии соответственно. Помимо тюремных сроков, Абакумову был назначен штраф в размере 25 млн рублей, а Семенову — 10 млн рублей; оба также лишены званий и права работать на госслужбе на десятилетний срок.

В рамках приговора судья Марина Фильченко также постановила конфисковать в пользу государства ценности, принадлежавшие генералам. В их числе — дорогостоящие часы марок Rolex и Balmain, а также коллекция исторического оружия и обмундирования, включая штык-ножи, форму подразделений СС и люфтваффе, немецкий кинжал, несколько сабель и карабин «Маузер». Общая стоимость изъятого движимого имущества оценивается более чем в 11 млн рублей.

Кроме того, суд вынес приговор бывшему начальнику правового отдела управления ГИБДД, подполковнику полиции Елене Копьевой — она осуждена на десять лет лишения свободы. Дополнительно суд назначил ей штраф в размере 10 млн рублей, лишил звания и запретил занимать должности на государственной службе в течение десяти лет.

Причастные к делу предприниматели — Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнец и Надежда Смирнова — получили сроки заключения от 8 до 8,5 лет. Надежде Смирновой, обвинявшейся в даче взятки, также был назначен штраф в 2 млн рублей.

При этом все фигуранты дела, как со стороны МВД, так и со стороны бизнеса, своей вины не признали, полностью отвергали предъявленные объявления и настаивали на оправдательном приговоре.

Чего требовала прокурор

В ходе прений сторон государственный обвинитель Екатерина Фролова заявила, что, несмотря на высокие должности и награды подсудимых, их противоправные действия полностью дискредитировали их репутацию.

Прокурор настаивала на полной доказанности вины в получении взяток в особо крупном размере и запросила для Сергея Умнова 12 лет колонии строгого режима, для его подчиненных — генералов Абакумова и Семенова — по 11 лет, а для экс-начальника правового отдела ГИБДД Елены Копьевой — десять лет лишения свободы.

Также обвинение потребовало лишить фигурантов званий и наград и конфисковать их имущество, включая земельные участки, недвижимость, катера и автомобили. Для предпринимателей, обвиняемых в даче взяток, прокурор запросила по восемь лет колонии каждому.

Суть дела

По данным следствия, преступную группу, действовавшую с 2013 года, возглавлял Сергей Умнов. После его перевода в Москву в феврале 2019 года на пост помощника министра внутренних дел Владимира Колокольцева он вместе с подчиненными организовал схему получения денег от бизнесменов.

Средства поступали через фонд, номинально созданный для поддержки программ ГУВД. Под прикрытием благотворительных взносов генералы брали вознаграждение за продление договоров аренды с компаниями, которые занимались оказанием платных услуг автовладельцам (техосмотр, проверка номеров) и арендовали помещения у ГИБДД.

Следствие установило, что 65 млн рублей, поступившие в фонд за шесть лет, были потрачены в личных интересах руководства главка. На собранные с предпринимателей деньги были куплены дорогие автомобили (Toyota Land Cruiser и Camry), оплачены фитнес-клубы для начальства, сделан роскошный ремонт в кабинетах (включая сантехнику за 800 тысяч рублей для туалета руководителя) и проведены банкеты.

Как утверждает обвинение, Умнов использовал деньги фонда не только для личного обогащения, но и для карьерного роста. Путем организации дорогостоящих мероприятий с банкетами он стремился произвести впечатление на начальство и улучшить свое служебное положение.

Следствие по делу началось в июне 2020 года в Санкт-Петербурге с обвинения в превышении полномочий. Через полтора года дело переквалифицировали на взятки в особо крупном размере и передали в центральный аппарат СКР. Летом 2022 года всех обвиняемых, включая трех генералов и подполковника Копьеву, задержали и арестовали по решению Басманного суда Москвы.