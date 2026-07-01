Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 1 июля официально вступит в партию «Новые люди», сообщает корреспондент RTVI. Торжественное вручение партбилета состоится на съезде партии, который проходит 1 июля в Москве.

«К нашим сторонникам присоединяются кумиры разных поколений», — заявили в партии, отметив, что «Новые люди» «продвигают важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу».

Кроме музыканта, в партию также решили вступить автоблогер-миллионник Елена Лисовская, телеведущий «Доброго утра» Тимур Соловьев, а также солист группы «Корни» Александр Бердников. «Спасибо, что приняли меня в свои ряды. Это замечательно, это здорово. <…> Спасибо, что удостоили чести стать кандидатом от партии. <…> Сегодня я очень счастлив», — сказал Бердников.

UPD: Во время съезда выяснилось, что Гуф не смог принять участие в мероприятии. Сестра Гуфа Ольга Долматова от его лица поблагодарила всех за оказанную «большую честь» и добавила, что ее брат восстанавливается после операции: «К сожалению, после плановой вчерашней операции Алексей не может сегодня присутствовать».

Ранее в июне вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков рассказал в интервью «Ведомостям», что Гуф недавно начал участвовать в их проекте помощи людям с наркотической зависимостью, который появился после смерти рэпера Паши Техника.

«Мы создали фонд „Второй шанс“ и начали заниматься помощью людям с наркотической зависимостью, а также вопросами регулирования рынка реабилитационных центров. Он просто сказал: “Я в теме рехабов разбираюсь”», — сообщил депутат.

Отдельно политик заявил, что далеко не все, кто присоединяется к партии, стремятся получить депутатский мандат — многие рассматривают ее как инструмент для продвижения собственных идей и проектов.

«Наши эксперты и сторонники высказываются только по тем вопросам, в которых действительно разбираются», — подчеркнул Даванков.

46-летний Гуф — сооснователь группы Centr. После ухода из коллектива в 2009 году он основал собственный лейбл и продолжил сольную карьеру. Среди самых популярных треков артиста — «Ice Baby», «Как сам», «Город дорог».