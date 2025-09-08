Как стало известно RTVI, Кировский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего следователя московского управления СКР Левона Агаджаняна. Он был осужден на 11 лет колонии за фальсификацию доказательств и привлечение невиновных по делу о бойне в «Москва-Сити». Во время перестрелки, устроенной охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева, там погиб один человек, еще пятеро были ранены.

Судебное заседание заняло примерно два часа. Решение об условно-досрочном освобождении бывшего следователя СКР обжаловала прокуратура Кировской области. Ее представитель настаивал на отмене решения райсуда, защита Агаджаняна возражала.

В результате облсуд, выслушав аргументы сторон, отменил решение об УДО и отправил дело на новое рассмотрение — теперь им займется Кирово-Печерский райсуд.

Левон Агаджанян руководил расследованием обстоятельств бойни, которая произошла в башне ОКО комплекса «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года. Тогда охранники бизнесмена Гавриила Юшваева устроили стрельбу после просьбы переставить Maybach своего босса, который перегородил вход в здание. В результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро были тяжело ранены, включая двух сотрудников Росгвардии, которые попытались утихомирить охрану Юшваева, костяк которой состоял из спортсменов-дагестанцев.

Как установило следствие, Агаджанян по просьбе Юшваева пытался занизить роль охранников бизнесмена и свалить вину за развязывание стрельбы на росгвардейцев. Для этого он подменил гильзы на месте преступления, внес исправления в протокол осмотра места происшествия, уничтожил схему перестрелки и надавил на свидетелей, добиваясь от них нужных ему показаний. Кроме того, Агаджанян включил в число виновных даже погибшего охранника Платона Койду.

В результате таких манипуляций действия руководителя охраны бизнесмена Юшваева — Магомеда Исмаилова (Мага Кобра), который и отдал приказ открыть огонь, — были квалифицированы лишь как хулиганство, а зачинщиками стрельбы, по версии следствия, стали сотрудники Росгвардии и омоновцы, охранявшие мероприятие в ОКО. Однако после вмешательства Генпрокуратуры и передачи дела в центральный аппарат СКР решения Агаджаняна были отменены. Сам он был арестован в 2020-м и спустя четыре года осужден на 11 лет.

Экс-следователь был признан виновным по ст. 299 УК («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») и ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также суд лишил его звания майора юстиции.

Мосгорсуд снизил наказание на полгода. Однако 1 июля этого года райсуд Кировской области удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении Агаджаняна из колонии ИК-5, расположенной в городе Кирово-Чепецк. Приехав в Москву, экс-следователь даже успел устроиться на работу в юридическую контору.

Дата нового рассмотрения скандального дела еще не назначена.