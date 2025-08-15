После теплой погоды 15 и 16 августа Москву ожидает похолодание, которое сменится небольшим повышением температуры во второй половине следующей недели. Об этом рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Небольшие изменения погоды, которые наблюдались всю первую половину августа, привели к тому, что мы первую половину [месяца] заканчиваем с небольшой отрицательной аномалией средней температуры и достаточно большим количеством осадков», — рассказал синоптик.

По его словам, такого рода погодные колебания, скорее всего, будут продолжаться и во второй половине августа.

«То есть у нас сегодня-завтра достаточно теплые дни с температурой 22−24 [тепла], а местами в субботу и 25 градусов может быть», — пояснил синоптик.

Затем, добавил Шувалов, в ночь на воскресенье в Москве ожидается дождь, а затем с 18 по 20 августа будет снижение температуры до 20 градусов.

«После этого — период относительно сухой погоды во второй половине недели и опять небольшое повышение температуры. То есть в целом — очень небольшие колебания, плюс-минус 4−5 градусов вокруг 20-градусной отметки», — заключил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на выходных в Москве и Московской области сохранится ветер северо-западных направлений, силой 4—7 метров в секунду, а давление будет оставаться на уровне 748 мм ртутного столба до конца рабочей недели.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, предупреждала, что возвращения высоких температур в столичный регион стоит ожидать не раньше второй половины либо последней декады августа. При этом в преддверии этого периода, по ее словам, возможны отдельные дни, когда температура будет превышать 25 градусов.